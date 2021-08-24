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Преступники, террористы и члены бывшего правительства: кто будет руководить Афганистаном

Преступники, террористы и члены бывшего правительства: кто будет руководить Афганистаном

Киев  •  УНН

 • 27073 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. По предварительным данным, Афганистан возглавит совет преступников, террористов и более покладистых членов бывшего правительства, состоящего из 12 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

Детали

Лидеры “Талибана” сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном и предложат некоторым покладистым членам бывшего правительства, некоторые министерства, которые стремятся сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества.

Тремя самыми влиятельными людьми в совете руководства будут мулла Абдул Гани Барадар, соучредитель талибов, Мулла Мохаммад Якуб, сын основателя группы Муллы Мохаммада Омара и стоящего за победной военной стратегии, и Халил Хаккани, старший деятель сети Хаккани, ответственный за некоторые из самых жестоких терактов за последние 20 лет, занесен в черный список ООН и США.

Вместе эти люди представляют один из крупнейших в мире картелей преступников и террористов. Ежегодно они зарабатывают миллиарды долларов на производстве и обороте героина и метамфетамина, а также контрабанде горнодобывающих активов, включая мрамор, литий и драгоценные камни.

Эта стратегия управления Афганистаном позволяет избежать воспроизведения таких должностей, как президент, или даже должности эмира, на что претендовали предыдущие руководители повстанцев Талибана. Но такая стратегия открывает двери для фракционной борьбы.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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