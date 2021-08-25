Таліби наказують колишнім афганським чиновникам повертатися до роботи

Деталі

Командир талібів закликав Хайдарі повернутися до свого міністерства, де він працює, розподіляючи кошти на 34 провінції країни. Щоб відповідати нормам попереднього правління талібів, коли вони жорстоко застосовували суворе тлумачення ісламського права, Хайдарі відростив бороду. Після телефонного дзвінка він змінив костюм на традиційні афганські шати, щоб зустріти своїх нових босів.

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“Він сказав, що не панікуйте і не намагайтеся ховатися, чиновникам потрібна ваша експертиза, щоб керувати нашою країною після того, як божевільні іноземці підуть”, — сказав 47 -річний Хайдарі.

Нагадаємо

За попередніми даними, Афганістан очолить рада злочинців, терористів та більш поступливих членів колишнього уряду, що складається з 12 осіб. Лідери G7 назвали умову визнання легітимності влади талібів в Афганістані

Довідка

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.