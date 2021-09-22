Талибы хотят выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. "Талибан", новый правитель Афганистана, оспаривает полномочия бывшего посла своей страны в ООН и хочет выступить на заседании Генеральной Ассамблеи на высоком уровне на этой неделе. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.
Детали
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Генеральный секретарь Антонио Гутерриш получил сообщению 15 сентября от аккредитованного на данный момент посла Афганистана Гулама Исакая со списком делегации Афганистана на 76-й ежегодной сессии ассамблеи.
Пять дней спустя Гутерриш получил очередное сообщение с фирменным бланком "Исламский Эмират Афганистана, Министерство иностранных дел", подписанное "Амир Ханом Муттаки" как "Министр иностранных дел", с просьбой принять участие в собрании мировых лидеров ООН.
Муттаки заявил в письме, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "отстранен" от 15 августа и страны во всем мире "больше не признают его президентом", и поэтому Исакай больше не представляет Афганистан, сказал Дюджаррик.
Представитель ООН заявил, что "Талибан" выдвигает кандидатуру нового постоянного представителя ООН Мохаммада Сухаила Шахина. Он был представителем талибов во время мирных переговоров в Катаре.
Дополнение
Талибы заявили, что хотят международного признания и финансовой помощи для восстановления разрушенной войной страны. Но состав нового правительства Талибана ставит перед ООН дилемму. Несколько временных министров находятся в так называемом черном списке международных террористов и спонсоров терроризма ООН.
Члены комитета по проверке полномочий также могли бы использовать признание талибов как рычаги влияния для создания более инклюзивного правительства, который гарантирует права человека, особенно для девушек, которым не позволяли посещать школу во время их предыдущего правления, и женщин, которые не имели возможности работать.
Напомним
ООН планирует собрать для Афганистана более 600 млн долларов.
контекст
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
Западные страны эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств.