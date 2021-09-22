Таліби хочуть виступити на сесії Генеральної Асамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. "Талібан", новий правитель Афганістану, оскаржує повноваження колишнього посла своєї країни в ООН і хоче виступити на засіданні Генеральної Асамблеї на високому рівні цього тижня. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Генеральний секретар Антоніо Гутерріш отримав повідомлення 15 вересня від акредитованого на даний момент посла Афганістану Гулама Ісакая зі списком делегації Афганістану на 76-й щорічній сесії асамблеї.
П’ять днів потому Гутерріш отримав чергове повідомлення з фірмовим бланком “Ісламський Емірат Афганістану, Міністерство закордонних справ”, підписане “Амір Ханом Муттакі” як “Міністр закордонних справ”, з проханням взяти участь у зборах світових лідерів ООН.
Муттакі заявив у листі, що колишній президент Афганістану Ашраф Гані був "відсторонений" від 15 серпня і що країни у всьому світі "більше не визнають його президентом", і тому Ісакай більше не представляє Афганістан, сказав Дюджаррік.
Представник ООН заявив, що "Талібан" висуває кандидатуру нового постійного представника ООН Мохаммада Сухаїла Шахіна. Він був представником талібів під час мирних переговорів у Катарі.
Доповнення
Таліби заявили, що хочуть міжнародного визнання та фінансової допомоги для відбудови зруйнованої війною країни. Але склад нового уряду Талібану ставить перед ООН дилему. Кілька тимчасових міністрів перебувають у так званому чорному списку міжнародних терористів та спонсорів тероризму ООН.
Члени комітету з перевірки повноважень також могли б використовувати визнання талібів як важелі впливу для створення більш інклюзивного уряду, який гарантує права людини, особливо для дівчат, яким не дозволяли відвідувати школу під час їхнього попереднього правління, та жінок, які не мали можливості працювати.
Нагадаємо
ООН планує зібрати для Афганістану понад 600 млн доларів.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.
Західні країни евакуювали своїх громадян і співробітників посольств.