Священник в Харькове на джипе разъезжал по могилам на кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове священник разъезжал на джипе по могилам на одном из городских кладбищ, повредив несколько надгробий. Об этом сообщили УНН в полиции Харьковской области.
"Информация подтверждается. Это произошло сегодня. Этим событием занимаются следователи", - сказали в полиции.
Отметим, на видео, размещенном в соцсетях, видно, как священник на джипе заехал на кладбище и снес несколько могильных плит, вероятно, не справившись с управлением.
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Напомним, в Харьковской области вандалы повредили стелу мемориала погибшим во Второй мировой войне.
Как сообщал УНН, в июле 2018 года Синод Украинской православной церкви Киевского Патриархата лишил сана Черниговского епископа Севастиана (Возняка) за попытку покушения на убийство патриарха Филарета.