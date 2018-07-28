Чернігівський священик хотів скоїти замах на патріарха Філарета
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Синод Української православної церкви Київського Патріархату позбавив сану Чернігівського єпископа Севастіана (Возняка) за спробу замаху на вбивство патріарха Філарета. Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП, передає УНН.
“25 травня 2018 р. заштатний єпископ Севастіан (Возняк) разом зі своїм сином ввечері у не прийомний час в світському одязі увійшов до резиденції Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та мав намір потрапити до особистих покоїв Предстоятеля”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, оскільки потрапити по покоїв Філарета єпископу не вдалося, він застосував сльозогінний газ щодо монахині, після чого втік разом із сином.
“Слідством, проведеним правоохоронними органами, встановлено обставини, які дають підставу стверджувати обдуманість вказаних злочинних дій та завчасне приготування до них. При затриманні правоохоронними органами заштатний єпископ Севастіан (Возняк) визнав свою участь у вказаних подіях, пояснивши свій вчинок намаганням потрапити до Патріарха на прийом”, — наголосили в УПЦ КП.
Нагадаємо, прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати викрадені старовинні церковні реліквії, які належали покійному Митрополиту Київському і всієї України Блаженнішому Володимиру.