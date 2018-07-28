Черниговский священник хотел совершить покушение на патриарха Филарета

"25 мая 2018 года заштатный епископ Севастьян (Возняк) вместе со своим сыном вечером в неприемное время в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и намеревался попасть в личные покои Предстоятеля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поскольку попасть в покои Филарета епископу не удалось, он применил слезоточивый газ в отношении монахини, после чего скрылся вместе с сыном.

"Следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним. При задержании правоохранительными органами заштатный епископ Севастьян (Возняк) признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок стремлением попасть к Патриарху на прием", - отметили в УПЦ КП.

Напомним, прокуратура Киевской области задержала бывшего протоиерея, который пытался продать похищенные старинные церковные реликвии, принадлежавшие покойному митрополиту Киевскому и всея Украины Блаженнейшему Владимиру.