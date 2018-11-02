Священик у Харкові на джипі роз’їжджав по могилах на кладовищі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Харкові священик роз’їжджав на джипі по могилах на одному із міських кладовищ, пошкодивши кілька надгробків. Про це УНН повідомили у поліції Харківської області.
“Інформація підтверджується. Це сталося сьогодні. Цією подією займаються слідчі”, — сказали у поліції.
Зазначимо, на відео, розміщеному у соцмережах, видно, як священик на джипі заїхав на цвинтар і зніс кілька могильних плит, ймовірно, не впоравшись з керуванням.
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Нагадаємо, у Харківській області вандали пошкодили стелу меморіала загиблим у Другій світовій війні.
Як повідомляв УНН, у липні 2018 року Синод Української православної церкви Київського Патріархату позбавив сану Чернігівського єпископа Севастіана (Возняка) за спробу замаху на вбивство патріарха Філарета.