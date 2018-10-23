Під Харковом пошкодили меморіал Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Харківській області вандали пошкодили стелу меморіала загиблим у Другій світовій війні. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“22 жовтня о 19:43 до чергової частини Липецького відділення поліції надійшло повідомлення від заступника голови Циркунівської сільської ради про те, що невідомі особи зруйнували стелу на меморіальному комплексі загиблим односельцям у роки Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.
У поліції повідомили, що вживаються необхідні заходи для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до цієї події.
Як повідомляв УНН, німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс.