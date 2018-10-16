Клімкін прокоментував відео Філліпса з могили Бандери

"Російська імперія воювала з Україною і, відповідно, з УПА, потім убила С.Бандеру, а тепер сплюндровує його могилу руками пригодованих провокаторів-пропагандистів. Український дух боротьби досі не дає їм спокою, бо надихає нас іти вперед! А правову оцінку дасть неупереджена німецька прокуратура", - написав він.



Як повідомляв УНН, німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс.



Нагадаємо, це не вперше, коли могилу Степана Бандери у Мюнхені плюндрують.