Клімкін прокоментував відео Філліпса з могили Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордоних справ України Павло Клімкін прокоментував відео Грема Філліпса, який відомий як проросійський пропагандист, який вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Павла Клімкіна.
"Російська імперія воювала з Україною і, відповідно, з УПА, потім убила С.Бандеру, а тепер сплюндровує його могилу руками пригодованих провокаторів-пропагандистів. Український дух боротьби досі не дає їм спокою, бо надихає нас іти вперед! А правову оцінку дасть неупереджена німецька прокуратура", - написав він.
Як повідомляв УНН, німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс.
Нагадаємо, це не вперше, коли могилу Степана Бандери у Мюнхені плюндрують.