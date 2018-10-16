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Клімкін прокоментував відео Філліпса з могили Бандери

Клімкін прокоментував відео Філліпса з могили Бандери

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордоних справ України Павло Клімкін прокоментував відео Грема Філліпса, який відомий як проросійський пропагандист, який вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Павла Клімкіна. 

"Російська імперія воювала з Україною і, відповідно, з УПА, потім убила С.Бандеру, а тепер сплюндровує його могилу руками пригодованих провокаторів-пропагандистів. Український дух боротьби досі не дає їм спокою, бо надихає нас іти вперед! А правову оцінку дасть неупереджена німецька прокуратура", - написав він. 

Як повідомляв УНН, німецька поліція взяла до уваги відеоролик з могили Степана Бандери у Мюнхені, який зняв російський пропагандист британець Грем Філліпс.

Нагадаємо, це не вперше, коли могилу Степана Бандери у Мюнхені плюндрують.

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