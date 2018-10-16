Пропагандист Філліпс почепив банер на могилу Бандери у Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Британець Грем Філліпс, відомий як проросійський пропагандист, вивісив банер на могилі лідера ОУН Степана Бандери на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф у Німеччині. Відповідне відео він оприлюднив на своєму YouTube-каналі, передає УНН.
Відеоролик під назвою "Я виправляю могилу Степана Бандери" він опублікував 15 жовтня.
На відео Філліпс підходить до могили Бандери і чіпляє на хрест банер.
Додамо, 15 жовтня - річниця з дня смерті Степана Бандери, який помер 1959 року у Мюнхені. 20 жовтня 1959 року Степана Бандеру поховали на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.
Нагадаємо, це не вперше, коли могилу Степана Бандери у Мюнхені плюндрують.