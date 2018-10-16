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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116002 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123994 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163602 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151296 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139719 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177638 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118258 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141775 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Пропагандист Филлипс повесил баннер на могилу Бандеры в Мюнхене

Пропагандист Филлипс повесил баннер на могилу Бандеры в Мюнхене

Киев  •  УНН

 • 91059 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии. Соответствующее видео он обнародовал на своем YouTube-канале, передает УНН.

Видеоролик под названием "Я исправляю могилу Степана Бандеры" он опубликовал 15 октября.

На видео Филлипс подходит к могиле Бандеры и цепляет на крест баннер.

Добавим, 15 октября - годовщина со дня смерти Степана Бандеры, который умер в 1959 году в Мюнхене. 20 октября 1959 года Степана Бандеру похоронили на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

Напомним, это не первый раз, когда могилу Степана Бандеры в Мюнхене оскверняют.

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