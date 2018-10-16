Пропагандист Филлипс повесил баннер на могилу Бандеры в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Британец Грэм Филлипс, известный как пророссийский пропагандист, вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии. Соответствующее видео он обнародовал на своем YouTube-канале, передает УНН.
Видеоролик под названием "Я исправляю могилу Степана Бандеры" он опубликовал 15 октября.
На видео Филлипс подходит к могиле Бандеры и цепляет на крест баннер.
Добавим, 15 октября - годовщина со дня смерти Степана Бандеры, который умер в 1959 году в Мюнхене. 20 октября 1959 года Степана Бандеру похоронили на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.
Напомним, это не первый раз, когда могилу Степана Бандеры в Мюнхене оскверняют.