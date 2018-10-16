Климкин прокомментировал видео Филлипса с могилы Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал видео Грэма Филлипса, который известен как пророссийский пропагандист, который вывесил баннер на могиле лидера ОУН Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Павла Климкина.
"Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила Бандеру, а теперь надругивается над его могилой руками прикормленных провокаторов-пропагандистов. Украинский дух борьбы до сих пор не дает им покоя, потому что вдохновляет нас идти вперед! А правовую оценку даст беспристрастная немецкая прокуратура", - написал он.
Как сообщал УНН, немецкая полиция взяла во внимание видеоролик с могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.
Напомним, это не первый раз, когда могилу Степана Бандеры в Мюнхене портят.