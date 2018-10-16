Климкин прокомментировал видео Филлипса с могилы Бандеры

"Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила Бандеру, а теперь надругивается над его могилой руками прикормленных провокаторов-пропагандистов. Украинский дух борьбы до сих пор не дает им покоя, потому что вдохновляет нас идти вперед! А правовую оценку даст беспристрастная немецкая прокуратура", - написал он.



Как сообщал УНН, немецкая полиция взяла во внимание видеоролик с могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.



Напомним, это не первый раз, когда могилу Степана Бандеры в Мюнхене портят.