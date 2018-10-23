Под Харьковом повредили мемориал Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Харьковской области вандалы повредили стелу мемориала погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
"22 октября в 19:43 в дежурную часть Липецкого отделения полиции поступило сообщение от заместителя председателя Циркуновского сельского совета о том, что неизвестные лица разрушили стелу на мемориальном комплексе погибшим односельчанам в годы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому событию.
Как сообщал УНН, немецкая полиция приняла во внимание видеоролик из могилы Степана Бандеры в Мюнхене, который снял российский пропагандист британец Грэм Филлипс.