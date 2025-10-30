Сводка Генштаба: самые тяжелые бои на Покровском направлении, всего за сутки 114 боестолкновений

По состоянию на 22:00 30 октября 2025 года на фронте продолжаются ожесточенные бои – с начала суток зафиксировано 114 боевых столкновений. Вооруженные Силы Украины уверенно сдерживают попытки российских войск продвинуться вперед, нанося врагу ощутимые потери в живой силе и технике. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

В течение дня российские войска совершили 2 ракетных и 59 авиационных ударов, применив 53 ракеты и 105 управляемых авиабомб. Оккупанты активно использовали дроны-камикадзе – более 4200 запусков, а также провели около 3000 обстрелов позиций украинских войск и гражданских населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы отбили две атаки, несмотря на 10 вражеских авиаударов и более 170 обстрелов.

На Южно-Слобожанском – противник безуспешно штурмовал позиции возле Фиголевки и Колодязного.

В районе Купянска наши подразделения остановили семь наступлений, еще два боя продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано девять атак, часть из них продолжается.

На Славянском – украинские защитники отбили восемь штурмов в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Звановки.

Под Краматорском враг атаковал один раз – безрезультатно.

Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении – 40 попыток прорыва за сутки. Украинские воины уничтожили 60 российских солдат, из них 33 – безвозвратно, а также 21 беспилотник, бронемашину и автомобиль врага. Поражены два пункта управления дронами и девять укрытий оккупантов.

Бои продолжаются также на Константиновском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях – везде враг несет потери и не имеет успеха.

