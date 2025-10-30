Сводка Генштаба: самые тяжелые бои на Покровском направлении, всего за сутки 114 боестолкновений
30 октября 2025 года на фронте произошло 114 боевых столкновений, ВСУ сдерживают попытки российских войск продвинуться вперед. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где за сутки было 40 попыток прорыва.
По состоянию на 22:00 30 октября 2025 года на фронте продолжаются ожесточенные бои – с начала суток зафиксировано 114 боевых столкновений. Вооруженные Силы Украины уверенно сдерживают попытки российских войск продвинуться вперед, нанося врагу ощутимые потери в живой силе и технике. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.
В течение дня российские войска совершили 2 ракетных и 59 авиационных ударов, применив 53 ракеты и 105 управляемых авиабомб. Оккупанты активно использовали дроны-камикадзе – более 4200 запусков, а также провели около 3000 обстрелов позиций украинских войск и гражданских населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские силы отбили две атаки, несмотря на 10 вражеских авиаударов и более 170 обстрелов.
На Южно-Слобожанском – противник безуспешно штурмовал позиции возле Фиголевки и Колодязного.
В районе Купянска наши подразделения остановили семь наступлений, еще два боя продолжаются.
На Лиманском направлении зафиксировано девять атак, часть из них продолжается.
На Славянском – украинские защитники отбили восемь штурмов в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Звановки.
Под Краматорском враг атаковал один раз – безрезультатно.
Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении – 40 попыток прорыва за сутки. Украинские воины уничтожили 60 российских солдат, из них 33 – безвозвратно, а также 21 беспилотник, бронемашину и автомобиль врага. Поражены два пункта управления дронами и девять укрытий оккупантов.
Бои продолжаются также на Константиновском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях – везде враг несет потери и не имеет успеха.
