Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень
Київ • УНН
30 жовтня 2025 року на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ЗСУ стримують спроби російських військ просунутися вперед. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку, де за добу було 40 спроб прориву.
Станом на 22:00 30 жовтня 2025 року на фронті тривають запеклі бої – від початку доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. Збройні Сили України впевнено стримують спроби російських військ просунутися вперед, завдаючи ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Протягом дня російські війська здійснили 2 ракетні та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й 105 керованих авіабомб. Окупанти активно використовували дрони-камікадзе – понад 4200 запусків, а також провели близько 3000 обстрілів позицій українських військ і цивільних населених пунктів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили відбили дві атаки, попри 10 ворожих авіаударів і понад 170 обстрілів.
На Південно-Слобожанському – противник безуспішно штурмував позиції біля Фиголівки та Колодязного.
У районі Куп’янська наші підрозділи зупинили сім наступів, ще два бої тривають.
На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять атак, частина з них продовжується.
На Слов’янському – українські захисники відбили вісім штурмів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Званівки.
Під Краматорськом ворог атакував один раз – безрезультатно.
Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку – 40 спроб прориву за добу. Українські воїни знищили 60 російських солдатів, з них 33 – безповоротно, а також 21 безпілотник, бронемашину та автомобіль ворога. Уражено два пункти управління дронами і дев’ять укриттів окупантів.
Бої тривають також на Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках – скрізь ворог зазнає втрат і не має успіху.
