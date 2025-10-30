Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень

$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
16:31 • 24586 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 18962 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 23610 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
30 жовтня, 11:00 • 51242 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10292 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26833 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
30 жовтня, 10:10 • 24432 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
30 жовтня, 08:02 • 27994 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19136 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 11:00
30 жовтня, 11:00 • 51241 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
29 жовтня, 12:54
29 жовтня, 12:54 • 111464 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть29 жовтня, 11:54
Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень

Київ • УНН

 • 652 перегляди

30 жовтня 2025 року на фронті відбулося 114 бойових зіткнень, ЗСУ стримують спроби російських військ просунутися вперед. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку, де за добу було 40 спроб прориву.

Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень

Станом на 22:00 30 жовтня 2025 року на фронті тривають запеклі бої – від початку доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. Збройні Сили України впевнено стримують спроби російських військ просунутися вперед, завдаючи ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом дня російські війська здійснили 2 ракетні та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й 105 керованих авіабомб. Окупанти активно використовували дрони-камікадзе – понад 4200 запусків, а також провели близько 3000 обстрілів позицій українських військ і цивільних населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили відбили дві атаки, попри 10 ворожих авіаударів і понад 170 обстрілів.

На Південно-Слобожанському – противник безуспішно штурмував позиції біля Фиголівки та Колодязного.

У районі Куп’янська наші підрозділи зупинили сім наступів, ще два бої тривають.

Сили безпілотних систем відкрили набір: понад 15 тисяч нових вакансій для військових і цивільних30.10.25, 20:45

На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять атак, частина з них продовжується.

На Слов’янському – українські захисники відбили вісім штурмів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Званівки.

Під Краматорськом ворог атакував один раз – безрезультатно.

Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку – 40 спроб прориву за добу. Українські воїни знищили 60 російських солдатів, з них 33 – безповоротно, а також 21 безпілотник, бронемашину та автомобіль ворога. Уражено два пункти управління дронами і дев’ять укриттів окупантів.

Бої тривають також на Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках – скрізь ворог зазнає втрат і не має успіху.

Передусім Покровський напрямок і райони, що межують із Дніпровщиною: Зеленський заслухав доповіді військових30.10.25, 20:40

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна