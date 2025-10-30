Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень

Станом на 22:00 30 жовтня 2025 року на фронті тривають запеклі бої – від початку доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. Збройні Сили України впевнено стримують спроби російських військ просунутися вперед, завдаючи ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Протягом дня російські війська здійснили 2 ракетні та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й 105 керованих авіабомб. Окупанти активно використовували дрони-камікадзе – понад 4200 запусків, а також провели близько 3000 обстрілів позицій українських військ і цивільних населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські сили відбили дві атаки, попри 10 ворожих авіаударів і понад 170 обстрілів.

На Південно-Слобожанському – противник безуспішно штурмував позиції біля Фиголівки та Колодязного.

У районі Куп’янська наші підрозділи зупинили сім наступів, ще два бої тривають.

На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять атак, частина з них продовжується.

На Слов’янському – українські захисники відбили вісім штурмів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Званівки.

Під Краматорськом ворог атакував один раз – безрезультатно.

Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку – 40 спроб прориву за добу. Українські воїни знищили 60 російських солдатів, з них 33 – безповоротно, а також 21 безпілотник, бронемашину та автомобіль ворога. Уражено два пункти управління дронами і дев’ять укриттів окупантів.

Бої тривають також на Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках – скрізь ворог зазнає втрат і не має успіху.

