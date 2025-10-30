Передусім Покровський напрямок і райони, що межують із Дніпровщиною: Зеленський заслухав доповіді військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді військових про Покровський напрямок, Донеччина загалом і райони, що межують із Дніпровщиною, передає УНН.

Сьогодні багато було вже доповідей військових. Передусім Покровський напрямок, Донеччина загалом і райони, що межують із Дніпровщиною. Знищуємо окупанта всіма силами - повідомив Зеленський.

Він подякував "кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які б’ються заради України й здобувають Україні необхідні результати попри все".

Ми захищаємо наші позиції, ми захищаємо нашу державу - резюмував Глава держави.

70 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ та угруповання військ "Схід" спростовують блокування Покровська російськими військами, називаючи це пропагандою. Ситуація в місті залишається складною, з інфільтрацією ворожої піхоти та ударно-пошуковими діями українських сил.