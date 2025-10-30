Передусім Покровський напрямок і райони, що межують із Дніпровщиною: Зеленський заслухав доповіді військових
Президент Зеленський заслухав доповіді військових щодо Покровського напрямку та районів Донеччини, що межують із Дніпровщиною. Він подякував військовим за захист позицій та держави.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді військових про Покровський напрямок, Донеччина загалом і райони, що межують із Дніпровщиною, передає УНН.
Сьогодні багато було вже доповідей військових. Передусім Покровський напрямок, Донеччина загалом і райони, що межують із Дніпровщиною. Знищуємо окупанта всіма силами
Він подякував "кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які б’ються заради України й здобувають Україні необхідні результати попри все".
Ми захищаємо наші позиції, ми захищаємо нашу державу
Генштаб ЗСУ та угруповання військ "Схід" спростовують блокування Покровська російськими військами, називаючи це пропагандою. Ситуація в місті залишається складною, з інфільтрацією ворожої піхоти та ударно-пошуковими діями українських сил.