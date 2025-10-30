Передусім Покровський напрямок і райони, що межують із Дніпровщиною: Зеленський заслухав доповіді військових

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 10272 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 16818 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 14399 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 19473 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 45511 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 8670 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26071 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 23993 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27778 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18972 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Загарбники намагаються з'єднати прибережну лінію ТОТ України "водним маршрутом": поки без окупованого Криму30 жовтня, 10:51 • 4982 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 31783 перегляди
Найбільший індійський НПЗ шукає поставки з Америки після санкцій США проти рф - Bloomberg30 жовтня, 11:55 • 5414 перегляди
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30 жовтня, 12:42 • 6742 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту15:14 • 14372 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 31942 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 45523 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 47436 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 109356 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 98688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Сі Цзіньпін
Вільям, принц Уельський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Слов'янськ
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 39505 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 46156 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 69821 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 73550 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 54349 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
БМ-30 «Смерч»
DJI Mavic
Дипломатка

Передусім Покровський напрямок і райони, що межують із Дніпровщиною: Зеленський заслухав доповіді військових

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Президент Зеленський заслухав доповіді військових щодо Покровського напрямку та районів Донеччини, що межують із Дніпровщиною. Він подякував військовим за захист позицій та держави.

Передусім Покровський напрямок і райони, що межують із Дніпровщиною: Зеленський заслухав доповіді військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді військових про Покровський напрямок, Донеччина загалом і райони, що межують із Дніпровщиною, передає УНН.

Сьогодні багато було вже доповідей військових. Передусім Покровський напрямок, Донеччина загалом і райони, що межують із Дніпровщиною. Знищуємо окупанта всіма силами 

- повідомив Зеленський.

Він подякував "кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які б’ються заради України й здобувають Україні необхідні результати попри все".

Ми захищаємо наші позиції, ми захищаємо нашу державу 

- резюмував Глава держави.

70 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку 30.10.25, 16:09 • 2612 переглядiв

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ та угруповання військ "Схід" спростовують блокування Покровська російськими військами, називаючи це пропагандою. Ситуація в місті залишається складною, з інфільтрацією ворожої піхоти та ударно-пошуковими діями українських сил.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Дніпропетровська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Володимир Зеленський
Україна