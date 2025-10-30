Прежде всего Покровское направление и районы, граничащие с Днепропетровщиной: Зеленский заслушал доклады военных
Президент Зеленский заслушал доклады военных по Покровскому направлению и районам Донецкой области, граничащим с Днепропетровщиной. Он поблагодарил военных за защиту позиций и государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады военных о Покровском направлении, Донецкой области в целом и районах, граничащих с Днепропетровщиной, передает УНН.
Сегодня было уже много докладов военных. Прежде всего Покровское направление, Донецкая область в целом и районы, граничащие с Днепропетровщиной. Уничтожаем оккупанта всеми силами
Он поблагодарил "каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые сражаются за Украину и добиваются для Украины необходимых результатов несмотря ни на что".
Мы защищаем наши позиции, мы защищаем наше государство
Генштаб ВСУ и группировка войск "Восток" опровергают блокирование Покровска российскими войсками, называя это пропагандой. Ситуация в городе остается сложной, с инфильтрацией вражеской пехоты и ударно-поисковыми действиями украинских сил.