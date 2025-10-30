$42.080.01
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 15984 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 13817 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 19034 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 44859 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 8414 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 25970 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 23927 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27746 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18955 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
публикации
Эксклюзивы
Прежде всего Покровское направление и районы, граничащие с Днепропетровщиной: Зеленский заслушал доклады военных

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Президент Зеленский заслушал доклады военных по Покровскому направлению и районам Донецкой области, граничащим с Днепропетровщиной. Он поблагодарил военных за защиту позиций и государства.

Прежде всего Покровское направление и районы, граничащие с Днепропетровщиной: Зеленский заслушал доклады военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады военных о Покровском направлении, Донецкой области в целом и районах, граничащих с Днепропетровщиной, передает УНН.

Сегодня было уже много докладов военных. Прежде всего Покровское направление, Донецкая область в целом и районы, граничащие с Днепропетровщиной. Уничтожаем оккупанта всеми силами

- сообщил Зеленский.

Он поблагодарил "каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые сражаются за Украину и добиваются для Украины необходимых результатов несмотря ни на что".

Мы защищаем наши позиции, мы защищаем наше государство

- резюмировал Глава государства.

70 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении30.10.25, 16:09 • 2572 просмотра

Напомним

Генштаб ВСУ и группировка войск "Восток" опровергают блокирование Покровска российскими войсками, называя это пропагандой. Ситуация в городе остается сложной, с инфильтрацией вражеской пехоты и ударно-поисковыми действиями украинских сил.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Владимир Зеленский
Украина