Прежде всего Покровское направление и районы, граничащие с Днепропетровщиной: Зеленский заслушал доклады военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады военных о Покровском направлении, Донецкой области в целом и районах, граничащих с Днепропетровщиной, передает УНН.

Сегодня было уже много докладов военных. Прежде всего Покровское направление, Донецкая область в целом и районы, граничащие с Днепропетровщиной. Уничтожаем оккупанта всеми силами - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил "каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, которые сражаются за Украину и добиваются для Украины необходимых результатов несмотря ни на что".

Мы защищаем наши позиции, мы защищаем наше государство - резюмировал Глава государства.

70 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении

Напомним

Генштаб ВСУ и группировка войск "Восток" опровергают блокирование Покровска российскими войсками, называя это пропагандой. Ситуация в городе остается сложной, с инфильтрацией вражеской пехоты и ударно-поисковыми действиями украинских сил.