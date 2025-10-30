Сили безпілотних систем відкрили набір: понад 15 тисяч нових вакансій для військових і цивільних

У Силах безпілотних систем Збройних сил України відкрито понад 15 тисяч вакансій. Половина з них - спеціальності, які можна опанувати навіть без військового досвіду. Як зазначив командувач СБС, майор Роберт "Мадяр" Бровді, дрони вже готові до роботи й чекають своїх пілотів, пише УНН із посиланням на офіційний канал СБС.

Як вказано у дописі, СБС – це 2% від усього війська, що забезпечують 35% усіх верифікованих уражень противника.

У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошу набір до відповідності Сил безпілотних систем. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя, які потрібні тут і зараз на фронті - сказав Мадяр, вказавши, що приєднатися можна до одного з 12 підрозділів СБС.

Для цього можна заповнити анкету на сайті usforces.army або за телефоном: 0 800 207 332.

Раніше УНН писав, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження бєлгородського водосховища, здійснене бійцями 1 окремого Центру СБС. Після атаки рівень води впав на 100 см.