Сили безпілотних систем відкрили набір: понад 15 тисяч нових вакансій для військових і цивільних
Київ • УНН
Понад 15 тисяч вакансій відкрито у Силах безпілотних систем ЗСУ, половина з яких не потребує військового досвіду. Командувач Роберт «Мадяр» Бровді зазначив, що дрони готові до роботи, а СБС забезпечують 35% верифікованих уражень противника.
У Силах безпілотних систем Збройних сил України відкрито понад 15 тисяч вакансій. Половина з них - спеціальності, які можна опанувати навіть без військового досвіду. Як зазначив командувач СБС, майор Роберт "Мадяр" Бровді, дрони вже готові до роботи й чекають своїх пілотів, пише УНН із посиланням на офіційний канал СБС.
Як вказано у дописі, СБС – це 2% від усього війська, що забезпечують 35% усіх верифікованих уражень противника.
У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошу набір до відповідності Сил безпілотних систем. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя, які потрібні тут і зараз на фронті
Для цього можна заповнити анкету на сайті usforces.army або за телефоном: 0 800 207 332.
