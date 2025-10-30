Сили безпілотних систем відкрили набір: понад 15 тисяч нових вакансій для військових і цивільних

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 10298 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 16864 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 14427 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 19495 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 45554 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 8674 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26072 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 23993 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27779 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18973 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Загарбники намагаються з'єднати прибережну лінію ТОТ України "водним маршрутом": поки без окупованого Криму30 жовтня, 10:51 • 4982 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 31783 перегляди
Найбільший індійський НПЗ шукає поставки з Америки після санкцій США проти рф - Bloomberg30 жовтня, 11:55 • 5414 перегляди
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30 жовтня, 12:42 • 6742 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту15:14 • 14372 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 31984 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 45563 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 47455 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 109374 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 98710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Сі Цзіньпін
Вільям, принц Уельський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Слов'янськ
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 39515 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 46167 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 69829 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 73557 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 54356 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
БМ-30 «Смерч»
DJI Mavic
Дипломатка

Сили безпілотних систем відкрили набір: понад 15 тисяч нових вакансій для військових і цивільних

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Понад 15 тисяч вакансій відкрито у Силах безпілотних систем ЗСУ, половина з яких не потребує військового досвіду. Командувач Роберт «Мадяр» Бровді зазначив, що дрони готові до роботи, а СБС забезпечують 35% верифікованих уражень противника.

Сили безпілотних систем відкрили набір: понад 15 тисяч нових вакансій для військових і цивільних

У Силах безпілотних систем Збройних сил України відкрито понад 15 тисяч вакансій. Половина з них - спеціальності, які можна опанувати навіть без військового досвіду. Як зазначив командувач СБС, майор Роберт "Мадяр" Бровді, дрони вже готові до роботи й чекають своїх пілотів, пише УНН із посиланням на офіційний канал СБС.

Як вказано у дописі, СБС – це 2% від усього війська, що забезпечують 35% усіх верифікованих уражень противника.

У нас дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошу набір до відповідності Сил безпілотних систем. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя, які потрібні тут і зараз на фронті 

- сказав Мадяр, вказавши, що приєднатися можна до одного з 12 підрозділів СБС.

Для цього можна заповнити анкету на сайті usforces.army або за телефоном: 0 800 207 332.

Раніше УНН писав, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив ураження бєлгородського водосховища, здійснене бійцями 1 окремого Центру СБС. Після атаки рівень води впав на 100 см.

Альона Уткіна

Технології
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України