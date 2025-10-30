Силы беспилотных систем открыли набор: более 15 тысяч новых вакансий для военных и гражданских

В Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины открыто более 15 тысяч вакансий. Половина из них - специальности, которые можно освоить даже без военного опыта. Как отметил командующий СБС, майор Роберт "Мадьяр" Бровди, дроны уже готовы к работе и ждут своих пилотов, пишет УНН со ссылкой на официальный канал СБС.

Как указано в сообщении, СБС – это 2% от всего войска, обеспечивающие 35% всех верифицированных поражений противника.

У нас дроны ждут пилотов, а не наоборот. Объявляю набор в соответствие Сил беспилотных систем. Более 15 000 вакансий, половина из которых – специальности из мирной жизни, которые нужны здесь и сейчас на фронте - сказал Мадьяр, указав, что присоединиться можно к одному из 12 подразделений СБС.

Для этого можно заполнить анкету на сайте usforces.army или по телефону: 0 800 207 332.

