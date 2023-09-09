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Мир делает недостаточно для уменьшения темпов глобального потепления - ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. За восемь лет после исторического Парижского климатического соглашения страны мира не сделали достаточно, чтобы сократить загрязнение и предотвратить катастрофические уровни потепления. Об этом пишет CNN, ссылаясь на первую таблицу показателей Организации Объединенных Наций после Парижа, передает УНН.

Детали 

Страны мира готовятся к COP28, которая пройдет в Дубае в конце ноября, где оценят, какой прогресс был достигнут в сокращении глобальных выбросов после Парижа. Однако пятничная оценка Рамочной конвенции ООН об изменении климата показывает, что мир все еще серьезно отклоняется от плана.

Одним из ключевых аспектов COP28 будет то, что называется «глобальным подсчетом», измерением того, насколько быстро страны мира достигают целей по выбросам, установленных в Париже, чтобы помочь снизить температуру на быстро нагревающемся земном шаре.

В отчете предупреждается, что «быстро сужается окно для повышения амбиций и выполнения существующих обязательств, но в настоящее время мир не соответствует температурным целям, изложенным в Парижском соглашении, целью которого является удержание глобальной температуры значительно ниже 2 градусов по Цельсию, и в идеале ниже критического порога потепления в 1,5 градуса.

Планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня; во время рекордно жаркого нынешнего лета она превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Нынешнее жаркое лето побило мировые температурные рекорды. Июнь-август был самым теплым подобным периодом на планете с начала ведения записей в 1940 году, согласно данным Службы изменения климата Коперник Европейского Союза.

В то время как в отчете ООН отмечается, что Парижское соглашение «вызвало почти универсальные действия по изменению климата» в каждой стране и сосредоточило основное внимание на снижении выбросов, сами действия стран не соответствуют кризису.

Эксперты говорят, что COP28 представляет собой ключевой момент для того, чтобы весь мир совместно поднялся на высоту, поскольку экстремальная погода и смертоносная жара, вызванная климатом, поразили страны по всему миру.

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Доклад ООН является «призывом к радикальным и немедленным действиям», — сказал Том Эванс, политический советник по климатической дипломатии и геополитике мозгового центра E3G. «Согласование глобального плана быстрого реагирования на COP28 может переломить ситуацию в борьбе с климатом».

Эванс призвал страны увеличить возобновляемые источники энергии и постепенно отказаться от ископаемого топлива. Но заставить страны мира договориться о постепенном отказе от всех видов ископаемого топлива оказалось чрезвычайно сложным в прошлом, и это может столкнуться с проблемами на саммите этого года.

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