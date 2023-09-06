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На Землі зафіксували найспекотніші три місяці за всю історію спостережень

На Землі зафіксували найспекотніші три місяці за всю історію спостережень

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. На Землі було зафіксовано три найспекотніші місяці за всю історію спостережень з безпрецедентними температурами поверхні моря та безліччю екстремальних погодних явищ, повідомляє Всесвітня метеорологічна організація, пише УНН.

Цитата

"За даними фінансованої ЄС служби зі спостереження за зміною клімату Copernicus (C3S), на Землі були найспекотніші три місяці за всю історію спостережень. Глобальна температура поверхні моря перебуває на безпрецедентно високому рівні третій місяць поспіль, а протяжність морського льоду в Антарктиці залишається на рекордно низькому рівні для цієї пори року", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Згідно з оприлюдненими даними, минулий місяць був найспекотнішим серпнем за всю історію спостережень (з великим відривом) і другим найспекотнішим місяцем за всю історію після липня 2023 року. За даними щомісячного кліматичного бюлетеня C3S, загалом серпень був приблизно на 1,5°C теплішим, ніж у середньому в доіндустріальний період 1850-1900 років.

Наразі рік (із січня по серпень) є другим найтеплішим за всю історію спостережень після 2016 року, коли відбулося потужне потепління Ель-Ніньйо.

Загалом у серпні спостерігалася найвища глобальна середньомісячна температура поверхні моря за всі місяці - 20,98°C. Температура перевищувала попередній рекорд (березень 2016 року) кожного дня серпня.

Протяжність морського льоду Антарктики залишалася на рекордно низькому рівні для цієї пори року, з місячним значенням на 12% нижчим за середнє, що на сьогодні є найбільшою негативною аномалією за серпень з моменту початку супутникових спостережень наприкінці 1970-х років. Протяжність арктичного морського льоду була на 10% нижчою за середню, але значно вищою за рекордний мінімум серпня 2012 року.

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