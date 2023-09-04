Через зміни клімату температура води в океані за минулий тиждень побила рекорд 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Температура води в океані досягла найвищої зареєстрованої точки, побивши рекорд 2016 року, вже вдруге за цьогорічне літо. Такі зміни мають жахливі наслідки для нашої планети. Про це пише ВВС з посиланням на служба кліматичних змін ЄС Copernicus, передає УНН.
Деталі
Цього тижня середньодобова глобальна температура поверхні моря побила рекорд 2016 року. Вона досягла 20,96C - набагато вище середнього значення для цієї пори року.
Служба кліматичних змін зазначає, що океани є життєво важливим регулятором клімату. Вони поглинають тепло, виробляють половину земного кисню та впливають на погоду.
Теплі води мають меншу здатність поглинати вуглекислий газ, тобто більше цього газу, що нагріває планету, залишатиметься в атмосфері. Крім того, це може прискорити танення льодовиків, які стікають в океан, що призведе до ще більшого підвищення рівня моря.
Зазначаються, що гарячі океани та хвилі спеки турбують морські види, такі як риби та кити, коли вони рухаються в пошуках прохолодніших вод, порушуючи харчовий ланцюг. Експерти попереджають, що рибні запаси можуть постраждати.
Деякі хижі тварини, включно з акулами, можуть стати агресивними, коли збиваються з пантелику при високій температурі.
Підвищення температури води в океані також призводить до відбілювання та загибелі коралових рифів.
Доповнення
Тенденція потепління вод океану залишається висхідною, адже за даними кліматичної обсерваторії Європейського Союзу на початку температура поверхні океану вже піднімалась до 20,96 градусів за Цельсієм.