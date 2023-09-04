Из-за изменений климата температура воды в океане за прошедшую неделю побила рекорд 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Температура воды в океане достигла самой высокой зарегистрированной точки, побив рекорд 2016 года, уже второй раз за нынешнее лето. Такие изменения имеют ужасные последствия для нашей планеты. Об этом пишет ВВС со ссылкой на служба климатических изменений ЕС Copernicus, передает УНН.
Детали
На этой неделе среднесуточная глобальная температура поверхности моря побила рекорд 2016 года. Она достигла 20,96C - намного выше среднего значения для этого времени года.
Служба климатических изменений отмечает, что океаны являются жизненно важным регулятором климата. Они поглощают тепло, производят половину земного кислорода и влияют на погоду.
Теплые воды имеют меньшую способность поглощать углекислый газ, то есть больше этого газа, который нагревает планету, будет оставаться в атмосфере. Кроме того, это может ускорить таяние ледников, которые стекают в океан, что приведет к еще большему повышению уровня моря.
Отмечается, что горячие океаны и волны жары беспокоят морские виды, такие как рыбы и киты, когда они движутся в поисках более прохладных вод, нарушая пищевую цепочку. Эксперты предупреждают, что рыбные запасы могут пострадать.
Некоторые хищные животные, включая акул, могут стать агрессивными, когда сбиваются с толку при высокой температуре.
Повышение температуры воды в океане также приводит к отбеливанию и гибели коралловых рифов.
Дополнение
Тенденция потепления вод океана остается восходящей, ведь по данным климатической обсерватории Европейского Союза в начале температура поверхности океана уже поднималась до 20,96 градусов по Цельсию.