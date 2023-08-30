Зміна клімату загострюють конфлікти у нестабільних країнах, що збільшує смертність - МВФ

ukru
29 березня, 17:57 • 272344 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362027 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301101 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336190 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301178 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220077 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204772 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164448 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535578 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79485 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83376 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 50798 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53400 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56352 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392738 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535578 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569091 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566123 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205179 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362028 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175211 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166113 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137024 перегляди
Актуальне
Зміна клімату загострюють конфлікти у нестабільних країнах, що збільшує смертність - МВФ

Зміна клімату загострюють конфлікти у нестабільних країнах, що збільшує смертність - МВФ

Київ • УНН

 • 470787 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Зміна клімату може призвести до загострення конфліктів у нестабільних і охоплених війною державах, унаслідок чого підвищується рівень смертності та відбувається значне зниження ВВП. Про це йдеться в останньому звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Світовий банк щороку переглядає список "нестабільних та постраждалих від конфліктів" держав. Наразі таких країн налічують 39, з них 21 - в Африці. Звіт МВФ охоплює 61 країну, які були в списку з 2006 року. Згідно з документом, кліматичні зміни не викликають конфліктів, однак вони посилюють існуючі заворушення та загострюють інші проблеми, такі як голод і бідність.

Зазначається, що до 2060 року  кількість смертей від конфліктів у нестабільних країнах може зрости майже на 10%, а через зміну клімату із проблемою зіштовхнуться ще 50 мільйонів людей. Попри те, що за останні місяці у світі фіксують все більше рекордних температур повітря, що є доказом зміни клімату, політична воля вжити заходів була підірвана економічною слабкістю, пише Reuters.

Африканські лідери заявили, що багатші країни повинні виділяти більше коштів, щоб допомогти їм адаптуватися до зміни клімату та перейти до споживання і виробництва екологічної енергії, враховуючи, що більшість країн континенту виробляють відносно невелику частку викидів, які спричиняють глобальне потепління. Очікується, що вони спробують досягти єдиної кліматичної переговорної позиції на Африканському кліматичному саміті 4-6 вересня, перед кліматичним самітом ООН COP28 в Об’єднаних Арабських Еміратах, який розпочнеться наприкінці листопада.

Нагадаємо

Глобальне потепління призводить до того, що листяні тропічні ліси наближаються до температури, при якій вони більше не зможуть переробляти сонячне світло і вуглекислий газ, що загрожує їхньому знищенню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04