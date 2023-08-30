Зміна клімату загострюють конфлікти у нестабільних країнах, що збільшує смертність - МВФ

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Світовий банк щороку переглядає список "нестабільних та постраждалих від конфліктів" держав. Наразі таких країн налічують 39, з них 21 - в Африці. Звіт МВФ охоплює 61 країну, які були в списку з 2006 року. Згідно з документом, кліматичні зміни не викликають конфліктів, однак вони посилюють існуючі заворушення та загострюють інші проблеми, такі як голод і бідність.

Зазначається, що до 2060 року кількість смертей від конфліктів у нестабільних країнах може зрости майже на 10%, а через зміну клімату із проблемою зіштовхнуться ще 50 мільйонів людей. Попри те, що за останні місяці у світі фіксують все більше рекордних температур повітря, що є доказом зміни клімату, політична воля вжити заходів була підірвана економічною слабкістю, пише Reuters.

Африканські лідери заявили, що багатші країни повинні виділяти більше коштів, щоб допомогти їм адаптуватися до зміни клімату та перейти до споживання і виробництва екологічної енергії, враховуючи, що більшість країн континенту виробляють відносно невелику частку викидів, які спричиняють глобальне потепління. Очікується, що вони спробують досягти єдиної кліматичної переговорної позиції на Африканському кліматичному саміті 4-6 вересня, перед кліматичним самітом ООН COP28 в Об’єднаних Арабських Еміратах, який розпочнеться наприкінці листопада.

Нагадаємо

Глобальне потепління призводить до того, що листяні тропічні ліси наближаються до температури, при якій вони більше не зможуть переробляти сонячне світло і вуглекислий газ, що загрожує їхньому знищенню.