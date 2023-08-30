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Изменение климата обостряют конфликты в нестабильных странах, что увеличивает смертность - МВФ

Изменение климата обостряют конфликты в нестабильных странах, что увеличивает смертность - МВФ

Киев • УНН

 • 470784 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Изменение климата может привести к обострению конфликтов в нестабильных и охваченных войной государствах, в результате чего повышается уровень смертности и происходит значительное снижение ВВП. Об этом говорится в последнем отчете Международного валютного фонда (МВФ), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Всемирный банк ежегодно пересматривает список "нестабильных и пострадавших от конфликтов" государств. Сейчас таких стран насчитывается 39, из них 21 - в Африке. Отчет МВФ охватывает 61 страну, которые были в списке с 2006 года. Согласно документу, климатические изменения не вызывают конфликтов, однако они усиливают существующие беспорядки и обостряют другие проблемы, такие как голод и бедность.

Отмечается, что к 2060 году  количество смертей от конфликтов в нестабильных странах может вырасти почти на 10%, а из-за изменения климата с проблемой столкнутся еще 50 миллионов человек. Несмотря на то, что за последние месяцы в мире фиксируют все больше рекордных температур воздуха, что является доказательством изменения климата, политическая воля принять меры была подорвана экономической слабостью, пишет Reuters.

Африканские лидеры заявили, что более богатые страны должны выделять больше средств, чтобы помочь им адаптироваться к изменению климата и перейти к потреблению и производству экологичной энергии, учитывая, что большинство стран континента производят относительно небольшую долю выбросов, которые вызывают глобальное потепление. Ожидается, что они попытаются достичь единой климатической переговорной позиции на Африканском климатическом саммите 4-6 сентября, перед климатическим саммитом ООН COP28 в Объединенных Арабских Эмиратах, который начнется в конце ноября.

Напомним

Глобальное потепление приводит к тому, что лиственные тропические леса приближаются к температуре, при которой они больше не смогут перерабатывать солнечный свет и углекислый газ, что угрожает их уничтожению.

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