Світ робить недостатньо задля зменшення темпів глобального потепління - ООН

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Країни світу готуються до COP28, яка пройде у Дубаї наприкінці листопада, де оцінять, якого прогресу було досягнуто в скороченні глобальних викидів після Парижа. Проте п’ятнична оцінка Рамкової конвенції ООН про зміну клімату показує, що світ все ще серйозно відхиляється від плану.

Одним із ключових аспектів COP28 буде те, що називається «глобальним підрахунком», вимірюванням того, наскільки швидко країни світу досягають цілей щодо викидів, встановлених у Парижі, щоб допомогти знизити температуру на земній кулі, яка швидко нагрівається.

У звіті попереджається, що «швидко звужується вікно для підвищення амбіцій і виконання існуючих зобов’язань», але наразі світ не відповідає температурним цілям, викладеним у Паризькій угоді, метою якої є утримання глобальної температури значно нижче 2 градусів за Цельсієм, і в ідеалі нижче критичного порогу потепління в 1,5 градуса.

Планета вже нагрілася приблизно на 1,2 градуса вище доіндустріального рівня; під час рекордно спекотного цьогорічного літа вона перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 градуса.

Цьогорічне спекотне літо побило світові температурні рекорди. Червень-серпень був найтеплішим подібним періодом на планеті з початку ведення записів у 1940 році, згідно з даними Служби зміни клімату Коперник Європейського Союзу.

У той час як у звіті ООН зазначено, що Паризька угода «спричинила майже універсальні дії щодо зміни клімату» в кожній країні та зосередила основну увагу на зниженні викидів, самі дії країн не відповідають кризі.

Експерти кажуть, що COP28 являє собою ключовий момент для того, щоб усьому світу спільно піднятися на висоту, оскільки екстремальна погода та смертоносна спека, спричинені кліматом, вразили країни по всьому світу.

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Доповідь ООН є «закликом до радикальних і негайних дій», — сказав Том Еванс, політичний радник з питань кліматичної дипломатії та геополітики мозкового центру E3G. «Узгодження глобального плану швидкого реагування на COP28 може переломити ситуацію в боротьбі з кліматом».

Еванс закликав країни збільшити відновлювані джерела енергії та поступово відмовитися від викопного палива. Але змусити країни світу домовитися про поступову відмову від усіх видів викопного палива виявилося надзвичайно складним у минулому, і це може зіткнутися з проблемами на цьогорічному саміті.