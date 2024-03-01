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Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 19:12  •  6991 просмотра

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Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном расширение экономического сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила ключевые направления усиления сотрудничества между странами с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Украины, пишет УНН.

Детали 

Первыми подписали Соглашение о сотрудничестве по безопасности с Украиной. Поддерживают наше войско, поддерживают нашу экономику. Стали двигателем, благодаря которому мы запустили страхование судов в Черном море от военных рисков. Украина благодарна за лидерство, которое проявляет правительство Великобритании и каждый отдельный гражданин страны в поддержке устойчивости Украины  

- заявила Свириденко.

По ее словам, Украина поставила себе цель в этом году стать более экономически самодостаточной.

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Для этого правительство работает над расширением экспортных возможностей, в частности усилением несырьевого экспорта, укреплением энергетического сектора, созданием совместных оборонных предприятий, поддержкой украинских производителей, направлением конфискованных российских активов на поддержку восстановления Украины

Сегодня министр заверил нас, что Великобритания готова и в дальнейшем оказывать Украине очень практическую помощь

- подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

В министерстве отметили, что уже достигнута договоренность о расширении механизма страхования судов UNITY.

Кроме того, Великобритания также в дальнейшем будет поддерживать оборону Украины, включая производство и поставку беспилотников для украинских военных. Соединенное Королевство выделило 200 миллионов фунтов на эти цели.

Также партнеры готовы предоставить свою экспертизу для повышения эффективности приватизации в Украине.

Для Украины это означает возможность привлечь дополнительные инвестиции в страну и превратить убыточные предприятия в бизнес, который дает государству дополнительные поступления и работу для украинцев

- объяснили в Минэкономики.

Напомним

Правительство Великобритании выделит Украине 245 млн фунтов на закупку и активизацию цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаПолитика
devid-kemeronДэвид Кэмерон
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Свириденко обговорила посилення співпраці з главою МЗС Британії
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