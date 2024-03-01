Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии
Киев • УНН
Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном расширение экономического сотрудничества между Украиной и Великобританией.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила ключевые направления усиления сотрудничества между странами с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Украины, пишет УНН.
Детали
Первыми подписали Соглашение о сотрудничестве по безопасности с Украиной. Поддерживают наше войско, поддерживают нашу экономику. Стали двигателем, благодаря которому мы запустили страхование судов в Черном море от военных рисков. Украина благодарна за лидерство, которое проявляет правительство Великобритании и каждый отдельный гражданин страны в поддержке устойчивости Украины
По ее словам, Украина поставила себе цель в этом году стать более экономически самодостаточной.
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Для этого правительство работает над расширением экспортных возможностей, в частности усилением несырьевого экспорта, укреплением энергетического сектора, созданием совместных оборонных предприятий, поддержкой украинских производителей, направлением конфискованных российских активов на поддержку восстановления Украины
Сегодня министр заверил нас, что Великобритания готова и в дальнейшем оказывать Украине очень практическую помощь
Дополнение
В министерстве отметили, что уже достигнута договоренность о расширении механизма страхования судов UNITY.
Кроме того, Великобритания также в дальнейшем будет поддерживать оборону Украины, включая производство и поставку беспилотников для украинских военных. Соединенное Королевство выделило 200 миллионов фунтов на эти цели.
Также партнеры готовы предоставить свою экспертизу для повышения эффективности приватизации в Украине.
Для Украины это означает возможность привлечь дополнительные инвестиции в страну и превратить убыточные предприятия в бизнес, который дает государству дополнительные поступления и работу для украинцев
Напомним
Правительство Великобритании выделит Украине 245 млн фунтов на закупку и активизацию цепей поставок для производства крайне необходимых артиллерийских боеприпасов для Украины.
Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии
Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном расширение экономического сотрудничества между Украиной и Великобританией.
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