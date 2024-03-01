Свириденко обговорила посилення співпраці з главою МЗС Британії

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко обговорила ключові напрямки посилення співпраці між країнами з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном. Про це повідомляє пресслужба мінекономіки України, пише УНН.

Деталі

Першими підписали Угоду про безпекове співробітництво з Україною. Підтримують наше військо, підтримують нашу економіку. Стали рушієм, завдяки якому ми запустили страхування суден у Чорному морі від воєнних ризиків. Україна вдячна за лідерство, яке проявляє уряд Великої Британії та кожен окремий громадянин країни в підтримці стійкості України - заявила Свириденко.

За її словами, Україна поставила собі за мету цього року стати більш економічно самодостатньою.

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Для цього уряд працює над розширенням експортних можливостей, зокрема посиленням несировинного експорту, зміцненням енергетичного сектору, створенням спільних оборонних підприємств, підтримкою українських виробників, спрямуванням конфіскованих російських активів на підтримку відновлення України

Сьогодні міністр запевнив нас, що Великобританія готова і надалі надавати Україні дуже практичну допомогу - наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Доповнення

У міністерстві зауважили, що вже досягнуто домовленості про розширення механізму страхування суден UNITY.

Окрім того, Велика Британія також надалі підтримуватиме оборону України, включно з виробництвом та постачанням безпілотників для українських військових. Сполучене Королівство виділило 200 мільйонів фунтів на ці потреби.

Також партнери готові надати свою експертизу для підвищення ефективності приватизації в Україні.

Для України це означає можливість залучити додаткові інвестиції в країну та перетворити збиткові підприємства у бізнес, який дає державі додаткові надходження і роботу для українців - пояснили в Мінекономіки.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії виділить Україні 245 млн фунтів на закупівлю та активізацію ланцюгів постачання для виробництва вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для України.