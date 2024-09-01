Сушкевич: россияне провоцируют украинских паралимпийцев на Играх-2024 в Париже
Киев • УНН
Глава НПК Украины сообщил о провокациях со стороны россиян на Паралимпиаде-2024. Они либо хамят украинским спортсменам, либо демонстрируют напускную вежливость, пытаясь спровоцировать конфликт.
На Паралимпийских играх-2024 в Париже россияне провоцируют украинских спортсменов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель Национального паралимпийского комитета (НПК) Валерий Сушкевич, передает УНН.
Детали
«Первый вариант - хамовитые провокации. Идти рядом с нашим спортсменом и что-то говорить о «хохлах». Я об этом говорил президенту Международного Паралимпийского комитета, что они доиграются, чтобы им сделали замечание, потому что будет беда», - рассказал чиновник.
Другой вариант провокаций россиян заключается в том, что они показательно «ласково» говорят, например, «здравствуйте», говорит Сушкевич.
Оба варианта он считает «мерзкими» и такими, что «вызывают однозначную реакцию украинских спортсменов». По словам главы НПК, главное - не поддаться на провокацию, поскольку это может привести к дисквалификации украинских атлетов.
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