Сушкевич: росіяни провокують українських паралімпійців на Іграх-2024 у Парижі
Київ • УНН
Голова НПК України повідомив про провокації з боку росіян на Паралімпіаді-2024. Вони або хамлять українським спортсменам, або демонструють удавану ввічливість, намагаючись спровокувати конфлікт.
На Паралімпійських іграх-2024 у Парижі росіяни провокують українських спортсменів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Національного паралімпійського комітету (НПК) Валерій Сушкевич, передає УНН.
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"Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про "хохлов". Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда", – розповів посадовець.
Інший варіант провокацій росіян полягає у тому, що вони показово "ласкаво" кажуть, наприклад, "здравствуйте", каже Сушкевич.
Обидва варіанти він вважає "мерзенними" й такими, що "викликають однозначну реакцію українських спортсменів". За словами очільника НПК, головне — не піддатися на провокацію, оскільки це може призвести до дискваліфікації українських атлетів.
Українська збірна взяла участь у відкритті Паралімпіади-2024 у Парижі28.08.24, 23:27 • 43779 переглядiв