Суркисы договариваются за Крючкова с Холодницким - нардеп

Напомним, на прошлой неделе СМИ со ссылкой на источник в САП, сообщили, что экс-нардеп Крючков покинул Украину из-за якобы разглашения данных предварительного расследования со стороны депутата Лещенко.

Комментируя такие обвинения в свой адрес, парламентарий отметил:

"На вору шапка горит. Холодницкий обвиняется в том, что он передавал информацию фигурантам расследования НАБУ, помогая им избежать наказания за хищение государственных денег. Теперь Холодницкий, идя на дно, пытается затянуть с собой других - в частности тех, кто разоблачал его деятельность".

Также Лещенко добавил, что Холодницкий помогает братьям Суркисам избежать ответственности по делу НАБУ по незаконной деятельности компании "Энергосеть".

"Интересно, что фигурантами дела Крючкова являются как раз братья Суркисы, которым Холодницкий помог избежать неприятного общения с НАБУ.

Со схемой Крючкова-Суркиса по обескровливанию государственных облэнерго, действовавшей под патронатом Игоря Кононенко, я боролся все годы ее существования, а потому никоим образом не помогал Крючкову убежать, а сам Крючков не нуждался в моей помощи, потому что его кураторы нашли общий язык со специализированным прокурором Холодницким", - пояснил нардеп.

Напомним, ГПУ требует экстрадиции Крючкова, который был задержан в апреле текущего года в Германии.

Дело о махинациях "Энергосети" расследует НАБУ.

Детективы в суде добились окончательного признания сделок между облэнерго и "Энергосетью" недействительными, чем довели их убыточность, учитывая интересы государства.

Также, как сообщил Василий Вакаров, Суркисы сейчас оформляют Крючкову российское гражданство, чтобы помочь последнему избежать экстрадиции в Украину.

СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев входили в руководящие органы компании "Энергосеть".

"Очевидно, что за схемой "Энергосети", и не только за ней, действительно стоял мозг более серьезный, чем его собственный (Крючкова - ред.), а именно - мозг Григория Суркиса. И во время дачи показаний Крючков это может раскрыть. Одно участие в схеме "Энергосети" уже может стоить украинскому олигарху нескольких лет лишения свободы", - отметил по этому поводу политолог Владислав Дзидвинский.