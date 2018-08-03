“Справа Суркісів”: НАБУ довело незаконність угод “Енергомережі”

За матеріалами справи, 24 травня 2005 року між “Черкасиобленерго” та “Азот” було укладено договір про постачання електричної енергії.

Пізніше, українські суди встановили, що “Черкасиобленерго” постачало електричну енергію ПАТ “Азот”, за яку підприємство не платило (у період з 21 грудня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно), що призвело до утворення заборгованості у розмірі — 31 млн 304 тис. 803,15 грн.

У 2015 році “Азот”, “ХК “Енергомережа” і “Черкасиобленерго” уклали договір, за яким, всупереч вимогам закону України “Про електроенергетику” та “Правил користування електричною енергією”, передбачалося переведення боргу ПАТ “Азот” на ПрАТ “ХК “Енергомережа”.

За цим фактом детективи НАБУ у 2016 році відкрили кримінальне провадження. Під час розслідування Бюро подало позов про визнання відповідної угоди недійсною.

У НАБУ свої вимоги обґрунтували, зокрема, і тим, що ПрАТ “ХК “Енергомережа”, взявши на себе зобов’язання по боргу, так і не виплатило його “Черкасиобленерго”.

Детективи також наголошували на тому, що унаслідок такої схеми відступу боргу, держава зазнала мільйонних збитків.

За рік позов НАБУ пройшов суди першої та апеляційної інстанцій.

У травні 2017 року задоволення позову НАБУ у повному обсязі підтримав Господарський суд Києва. Київський апеляційний госпсуд та Вищий госпсуд, залишили рішення суду першої інстанції без змін.

У червні цього року справу за касаційною скаргою ПАТ “Азот” розглянув Верховний суд. У підсумку, суд відмовив підприємству у задоволенні скарги, підтвердивши законність рішень судів попередніх інстанцій.

Таким чином НАБУ остаточно домоглося визнання угод із ПрАТ “ХК “Енергомережа” недійсними, а також довело, що внаслідок їх підписання — постраждали інтереси держави.

Зауважимо, раніше нардеп Сергій Лещенко звинуватив голову САП Назара Холодницького у перешкоджанні слідству НАБУ у справі Суркісів. Мова, як раз, про кримінальні провадження щодо незаконного відступлення права вимоги боргів за електроенергію від “Запоріжжяобленерго” та “Черкасиобленерго” до “Енергомережі”.

Нагадаємо, директора “Енергомережі” Дмитра Крючкова 14 квітня було затримано у Німеччині. ГПУ запросила його екстрадицію.

ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів, начебто, входили до керівних органів компанії “Енергомережа”.

“Очевидно, що за схемою "Енергомережі", і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в схемі "Енергомережі" вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі”, — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.

Зауважимо, що Крючков був народним депутатом України V скликання від Блоку Юлії Тимошенко і був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.