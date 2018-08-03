"Дело Суркисов": НАБУ доказало незаконность сделок "Энергосети"

По материалам дела, 24 мая 2005 года между "Черкассыоблэнерго" и "Азот" был заключен договор поставки электроэнергии.

Позже, украинские суды установили, что "Черкассыоблэнерго" поставляло электроэнергию ПАО "Азот", за которую предприятие не платило (в период с 21 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно), что привело к образованию задолженности в размере - 31 млн 304 тыс. 803,15 грн.

В 2015 году "Азот", "ХК "Энергосети" и "Черкассыоблэнерго" заключили договор, по которому, вопреки требованиям закона Украины "Об электроэнергетике" и "Правил пользования электрической энергией", предполагался перевод долга ПАО "Азот" на ЧАО "ХК "Энергосети".

По данному факту детективы НАБУ в 2016 году открыли уголовное производство. В ходе расследования Бюро подало иск о признании соответствующей сделки недействительной.

В НАБУ свои требования обосновали в том числе и тем, что ЧАО "ХК "Энергосети", взяло на себя обязательства по долгу, так и не выплатило его "Черкассыоблэнерго".

Детективы также отмечали, что в результате такой схемы отступления долга, государство понесло миллионные убытки.

За год иск НАБУ прошел суды первой и апелляционной инстанций.

В мая 2017 года удовлетворения иска НАБУ в полном объеме поддержал Хозяйственный суд Киева. Киевский апелляционный хозсуд и Высший хозсуд, оставили решение суда первой инстанции без изменений.

В июне этого года дело по кассационной жалобе ПАО "Азот" рассмотрел Верховный суд. В итоге, суд отказал предприятию в удовлетворении жалобы, подтвердив законность решений судов предыдущих инстанций.

Таким образом НАБУ окончательно добилось признания сделок с ЧАО "ХК "Энергосети" недействительными, а также доказало, что в результате их подписания - пострадали интересы государства.

Отметим, ранее нардеп Сергей Лещенко обвинил председателя САП Назара Холодницкого в препятствовании следствию НАБУ по делу Суркисов. Речь, как раз, о уголовных производствах относительно незаконной уступки права требования долгов за электроэнергию от "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго" к "Энергосети".

Напомним, директор "Энергосети" Дмитрий Крючков 14 апреля был задержан в Германии. ГПУ потребовала его экстрадицию.

СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев якобы входили в руководящие органы компании "Энергосети".

"Очевидно, что за схемой "Энергосети", и не только за ней, действительно стоял мозг более серьезный, чем его собственный (Крючкова - ред.), а именно - мозг Григория Суркиса. И во время дачи показаний Крючков это может раскрыть. Одно лишь участие в схеме "Энергосети" уже может стоить украинскому олигарху нескольких лет лишения свободы", - отметил по этому поводу политолог Владислав Дзидвинский.

Отметим, что Крючков был народным депутатом Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко и был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.