Суркіси домовляються за Крючкова із Холодницьким - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Екс-керівник компанії “Енергомережа” Дмитро Крючков не потребував сторонньої допомоги, аби втекти з України до Німеччини. Для цього він заручився підтримкою братів Ігоря та Григорія Суркісів. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат Сергій Лещенко.
Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ, посилаючись на джерело у САП, повідомили, що екс-нардеп Крючков покинув Україну через начебто розголошення даних досудового розслідування з боку депутата Лещенка.
Коментуючи такі звинувачення на свою адресу, парламентар зазначив:
“На крадієві шапка горить. Холодницького звинувачено в тому, що він передавав інформацію фігурантам розслідувань НАБУ, допомагаючи їм уникнути покарання за розкрадання державних грошей. Тепер Холодницький, ідучи на дно, намагається затягнути з собою інших — зокрема тих, хто викривав його діяльність”.
Також Лещенко додав, що Холодницький допомагає братам Суркісам уникнути відповідальності у справі НАБУ щодо незаконної діяльності компанії “Енергомережа”.
“Цікаво, що фігурантами справи Крючкова є якраз брати Суркіси, яким Холодницький допоміг уникнути неприємного спілкування з НАБУ.
Зі схемою Крючкова-Суркіса зі знекровлення державних обленерго, що діяла під патронатом Ігоря Кононенка, я боровся всі роки її існування, а тому в жодний спосіб не допомагав Крючкову втекти, а сам Крючков не мав потреби в моїй допомозі, бо його куратори знайшли спільну мову зі спеціалізованим прокурором Холодницьким”, — пояснив нардеп.
Нагадаємо, ГПУ вимагає екстрадиції Крючкова, який був затриманий у квітні поточного року в Німеччині.
Справу щодо махінацій “Енергомережі” розслідує НАБУ.
Детективи у суді домоглися остаточного визнання угод між обленерго та “Енергомережею” недійсними, чим довели їх збитковість з огляду на інтереси держави.
Також, як повідомив Василь Вакаров, Суркіси зараз оформлюють Крючкову російське громадянство аби допомогти останньому уникнути екстрадиції в Україну.
ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії “Енергомережа”.
“Очевидно, що за схемою „Енергомережа“, і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в схемі „Енергомережі“ вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі”, — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.