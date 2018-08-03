Суркіс готує російське громадянство для Крючкова - експерт

За словами експерта, для цього Суркіси зараз оформлюють Крючкову російське громадянство.

“Кажуть, що пан С.....с включив усі свої потужності аби не дати НАБУ довести до суду справу про махінації його підконтрольної компанії "Енергомережа".

Директор "Енергомережі" Дмитро Крючков був оголошений у міжнародний розшук та затриманий у Німеччині (у квітні). Зараз ГПУ вимагає його екстрадиції.

...І тут увага! Задля того, щоб не допустити видачі корупціонера українським правоохоронцям пани С......и в авральному режимі роблять Крючкову громадянство Російської федерації. За новим паспортом він, напевно, має виїхати до Ростова, де приєднатися до купки наших втікачів”, — написав він.

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Вакаров нагадав, що компанія “Енергомережа” забирала на себе борги по електроенергії низки юросіб перед “Запоріжжяобленерго” та “Черкасиобленерго”, які потім не сплачувала.

“Мова про десятки мільйонів гривень, які вкрали у держави”, — зауважив він.

“По суті — Крючков — це менеджер тих же осіб, які, до того ж є ще й міноритарними акціонерами "Запоріжжяобленерго". Схема, як бачиться, працювала в одні й ті самі руки”, — додав юрист.

Він також порадив Голові НАБУ Ситнику “відреагувати на інформацію та попередити колег у Німеччині”.

Зауважимо, раніше нардеп Сергій Лещенко звинуватив голову САП Назара Холодницького у перешкоджанні слідству НАБУ у справі Суркісів.

Директор “Енергомережі” Дмитро Крючков 14 квітня був затриманий у Німеччині. ГПУ чекає на його екстрадицію.

ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії “Енергомережа”.

“Очевидно, що за схемою "Енергомережа", і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більше серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь в схемі "Енергомережі" вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі”, — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.