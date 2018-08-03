Суркис готовит российское гражданство для Крючкова - эксперт

По словам эксперта, для этого Суркисы сейчас оформляют Крючкову российское гражданство.

“Говорят, что господин С ..... с включил все свои мощности чтобы не дать НАБУ довести до суда дело о махинациях его подконтрольной компании ”Энергосеть“.

Директор "Энергосети" Дмитрий Крючков был объявлен в международный розыск и задержан в Германии (в апреле). Сейчас ГПУ требует его экстрадиции.

... И тут внимание! Для того, чтобы не допустить выдачи коррупционера украинским правоохранителям господа С.......ы в авральном режиме делают Крючкову гражданство Российской Федерации. По новому паспорту он, наверное, должен выехать в Ростов, где присоединиться к группе наших беглецов", - написал он.

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Вакаров напомнил, что компания “Энергосеть” забирала на себя долги по электроэнергии ряда юрлиц перед “Запорожьеоблэнерго” и “Черкассыоблэнерго”, которые потом не платила.

“Речь о десятках миллионов гривен, которые украли у государства”, — отметил он.

“По сути — Крючков — это менеджер тех же лиц, которые, к тому же еще и являются миноритарными акционерами ”Запорожьеоблэнерго“. Схема, как видится, работала в одни и те же руки”, - добавил юрист.

Он также посоветовал председателю НАБУ Сытнику “отреагировать на информацию и предупредить коллег в Германии”.

Отметим, ранее нардеп Сергей Лещенко обвинил главу САП Назара Холодницкого в препятствовании следствию НАБУ по делу Суркисов.

Директор “Энергосети” Дмитрий Крючков 14 апреля был задержан в Германии. ГПУ ждет его экстрадиции.

СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев входили в руководящие органы компании “Энергосети”.

“Очевидно, что за схемой ”Энергосети“, и не только за ней, действительно стоял мозг более серьезный, чем его собственный (Крючкова — ред.), а именно — мозг Григория Суркиса. И во время дачи показаний Крючков это может раскрыть. Одно участие в схеме "Энергосети“ уже может стоить украинскому олигарху нескольких лет лишения свободы”, - отметил по этому поводу политолог Владислав Дзидвинский.