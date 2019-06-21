Суркис обмолвился о своих связях с Крючковым - СМИ

Как известно, Суркисы являются фигурантами дела о хищении в энергетике. Уголовное производство было зарегистрировано в 2015 году, его расследует НАБУ. Подозреваемым по делу является экс-депутат Дмитрий Крючков. Его обвиняют в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" объемом более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

Ранее журналисты "Схем", провели расследование и установили, что средства, вырученные в результате коррупционных схем, свозили, в том числе и в офис братьев Суркисов.

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Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов" .

Однако, Суркис в разговоре со "Схемами" в день празднования в Вене дня рождения Фирташа от связи с Крючковым открестился.

"Я никоим образом никогда не был с Крючковым ничем связан. Я никак с ним никогда не занимался бизнесом. И вы знаете, иногда мы видим сочетание разных людей: Коломойский и Ахметов разговаривают между собой. Но это разговоры, которые никоим образом не имеют отношение к этим двум людям. Это вырванные из контекста разговора Ахметова с кем-то и разговор Коломойского с кем-то. Я вам это твердо гарантирую ...", - заверил он.

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Однако, впоследствии, во время разговора с журналистами Суркис признал, что определенные финансовые отношения между ним и Крючковым все же были.

"Когда один человек, который является для меня человеком близким, попросил дать фирме господина Крючкова гарантию от моего депозита. Я ее предоставил. Предоставил дважды. То есть, он получал средства под гарантию моего депозита - то есть кредит. Первый раз он погасил этот кредит. А второй - нет", - сказал Суркиc.

Называть имя "близкого человека", который просила дать фирме Крючкова гарантию от депозита, Суркис отказался.

Напомним, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП". Журналист подозревает, что Холодницкий пытается вывести Суркисов из-под удара.

Также напомним, САП уже трижды возвращала в НАБУ проекты подозрений фигурантам уголовного производства по "Энергосети". И как заявили в НАБУ, сделано это было без объяснения причин.