Корупція в енергетиці: Крючков не свідчить проти братів Суркісів, бо боїться за себе
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У ході розслідування справи про розкрадання в енергетиці скоріше з'являться нові фігуранти, аніж екс-керівник "Енергомережі" Дмитро Крючков стане свідчити проти братів Ігоря та Григорія Суркісів. І головна його мотивація — це питання особистої безпеки. Про це у коментарі УНН зазначив політичний експерт Владислав Дзівідзінський.
Він припустив, що Крючков не свідчить проти Сурксів, бо переживає за свою безпеку.
"Ми знаємо репутацію Суркісів, особливо у період початку 90-х років, в момент отримання ними активів. Я думаю, що Крючков це розуміє і, може, тому й уникає прямих свідчень проти Суркісів. Він має думати про своє майбутнє, бо одна річ — це доведення істини у провадженні, інша — його особиста безпека", - розповів політолог.
Цілком ймовірно, що у ході розслідування справи з'являться нові імена, продовжив експерт.
"Можливо — з нещодавнього керівництва країни. Бо є запит аби знайти їхні злочини і покарати їх. Але з подібних справ поступово будуть зникати люди, які вже стали владою або можуть стати владою.
А ще — можуть почати зникати набуті докази у справі. На жаль, у нас не те, що підсудні, а й керівники інституцій ніби незалежних, таких як КСУ чи НАБУ, зазвичай думають про своє майбутнє в коротко і довготривалій перспективі", - зазначив він.
Нагадаємо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.
Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.
За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі й в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.
Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають "людиною Суркісів".
При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає глава САП".
Лещенко вважає, що Назар Холодницький намагається вивести Суркісів з-під підозри.
"У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому, проводив цей допит без залучення детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький — ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою. По-друге, прокурорами Холодницького з серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо посадових осіб "Черкасиобленерго“, і замість цього їх направляють в поліцію. Тобто справу футболять", — зазначив Лещенко.
Додамо, що САП дійсно вже тричі не погодив підозри НАБУ для фігурантів провадження "Енергомережі" та повернув їх детективам без пояснень та коментарів.