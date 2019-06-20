Коррупция в энергетике: Крючков не свидетельствует против братьев Суркисов, потому что опасается за себя

Он предположил, что Крючков не говорит против Сурксив, потому что переживает за свою безопасность.

"Мы знаем репутацию Суркисов, особенно в период начала 90-х годов, в момент получения ими активов. Я думаю, что Крючков это понимает и, может, поэтому и избегает прямых показаний против Суркисов. Он должен думать о своем будущем, потому что одно дело - это доведение истины в производстве, другая - его личная безопасность", - рассказал политолог.

Вполне вероятно, что в ходе расследования дела появятся новые имена, продолжил эксперт.

"Возможно - с недавнего руководства страны. Потому что есть запрос чтобы найти их преступления и наказать их. Но из подобных дел постепенно будут исчезать люди, которые уже стали властью или могут стать властью.

А еще - могут начать исчезать приобретенные доказательства по делу. К сожалению, у нас не то, что подсудимые, но и руководители институтов будто независимых, таких как КСУ или НАБУ, обычно думают о своем будущем в кратко- и долгосрочной перспективе", - отметил он.

Напомним, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" объемом более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".

При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосеть" "препятствует глава САП".

Лещенко считает, что Назар Холодницкий пытается вывести Суркисов из-под подозрения.

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. При чем, проводил этот допрос без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным председателем. Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении в отношении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их напра вляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.

Добавим, что САП действительно уже трижды не согласовал подозрения НАБУ для фигурантов производства "Энергосеть" и вернул их детективам без объяснений и комментариев.