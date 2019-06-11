Крючков має підозри вже у двох кримінальних провадженнях щодо корупції в енергетиці - САП

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 12015000000000200 від 4 квітня 2015 року та № 52016000000000235 від 11 липня 2016 року. Крючков має статус підозрюваного в обох кримінальних провадженнях.

Запобіжний захід Крючкову обрали, а згодом продовжили в рамках розслідування кримінального провадження від квітня 2015 року.

Повідомлення про підозру іншим фігурантам справи буде вручено тоді, як НАБУ збере достатньо доказів, додали у САП.

“Прийняття процесуальних рішень про погодження повідомлення про підозру у вказаному провадженні залежить від отримання детективами НАБ України достатніх доказів у порядку, встановленому КПК України”, — уточнили в антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, що кримінальне провадження № 12015000000000200 розслідує Національне антикорупційне бюро. Детективи Бюро підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” в розмірі понад 300 млн грн.

Але мова йде не тільки про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають “людиною Суркісів”.

При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”. Журналіст підозрює, що Холодницький намагається вивести Суркісів з-під удару.

Також нагадаємо, САП вже тричі повертала в НАБУ проекти підозр фігурантам кримінального провадження по “Енергомережі”. І як заявили в НАБУ, зроблено це було без пояснення причин.