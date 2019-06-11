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Крючков имеет подозрения уже в двух уголовных производствах по коррупции в энергетике - САП

Киев • УНН

 • 16004 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Экс-руководитель компании "Энергосеть" Дмитрий Крючков фигурирует в двух уголовных производствах по коррупции в энергетике. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Крючков имеет подозрения уже в двух уголовных производствах по коррупции в энергетике - САП

Речь идет об уголовном производства № 12015000000000200 от 4 апреля 2015 года и № 52016000000000235 от 11 июля 2016 года. Крючков имеет статус подозреваемого в обоих уголовных производствах.

Меру пресечения Крючкова выбрали, а затем продолжили в рамках расследования уголовного производства с апреля 2015 года.

Сообщение о подозрении другим фигурантам дела будут вручены тогда, как НАБУ соберет достаточно доказательств, добавили в САП.

"Принятие процессуальных решений о согласовании сообщения о подозрении в указанном производстве зависит от получения детективами НАБ Украины достаточных доказательств в порядке, установленном УПК Украины", - уточнили в антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, что уголовное производство № 12015000000000200 расследует Национальное антикоррупционное бюро. Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".

При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП". Журналист подозревает, что Холодницкий пытается вывести Суркисов из-под удара.

Также напомним, САП уже трижды возвращала в НАБУ проекты подозрений фигурантам уголовного производства по "Энергосети". И как заявили в НАБУ, сделано это было без объяснения причин.

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