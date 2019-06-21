Суркіс обмовився про свої зв'язки з Крючковим - ЗМІ

Як відомо, Суркіси є фігурантами справи про розкрадання в енергетиці. Кримінальне провадження було зареєстровано у 2015 році, його розслідує НАБУ. Підозрюваним у справі є екс-депутат Дмитро Крючков. Його звинувачують в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

Раніше журналісти "Схем", провели розслідування і встановили, що кошти, виручені у результаті корупційних схем, звозили, у тому числі, й в офіс братів Суркісів.

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Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають "людиною Суркісів".

Проте, Г.Суркіс у розмові зі "Схемами" в день святкування у Відні дня народження Фірташа від зв’язку із Крючковим відхрестився.

​"Я жодним чином ніколи не був з Крючковим нічим поєднаний. Я жодним чином з ним ніколи не займався бізнесом. І ви знаєте, іноді ми бачимо поєднання різних людей: Коломойський і Ахметов розмовляють між собою. Та це розмови, які жодним чином не мають відношення до цих двох людей. Це вирвані із контекста розмови Ахметова з кимось і розмова Коломойського з кимось. Я вам це твердо гарантую…", - запевнив він.

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Проте, згодом, під час розмови з журналістами Суркіс визнав, що певні фінансові відносини між ним та Крючковим таки були.

"Колись одна людина, яка є для мене людиною близькою, попросила дати фірмі пана Крючкова гарантію від мого депозиту. Я її надав. Надав двічі. Тобто, він отримував кошти під гарантію мого депозиту – тобто кредит. Перший раз він погасив цей кредит. А другий – ні", - сказав Суркіc.

Називати ім'я "близької людини", яка просила дати фірмі Крючкова гарантію від депозиту, Суркіс відмовився.

Нагадаємо, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”. Журналіст підозрює, що Холодницький намагається вивести Суркісів з-під удару.

Також нагадаємо, САП вже тричі повертала в НАБУ проекти підозр фігурантам кримінального провадження по “Енергомережі”. І як заявили в НАБУ, зроблено це було без пояснення причин.