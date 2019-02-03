Супрун хочет, чтобы украинцы не ели бутерброды с колбасой

"Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Впрочем, такой бутерброд - еда нездоровая, бесполезна и достаточно дорогая", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что "колбаса, как досадно для многих это не было бы услышать - нездоровая всем".

"В ней также много соли ...

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Это процесоване мясо - глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензпирен. Нитриты добавляют в колбасные изделия, чтобы они имели розовый цвет. Бензпирен попадает в колбасу при копчении, и придает ей характерный запах и канцерогенных свойств.

Регулярное чрезмерное потребление процесованого мяса увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной.

Поэтому советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление процесованих мясных продуктов (колбасы или сосисок) - не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно", - написала Супрун.

Однако она добавила, что бутерброд, сэндвич - это действительно удобно.

"Поэтому если вы привыкли к такой пище и не хотите отказываться, старайтесь чаще выбирать здоровые варианты:

Ешьте хлеб из отрубей. В нем больше витаминов, есть клетчатка, и меньше гликемический индекс. Вы можете выбрать ржаной хлеб - в нем много магния, железа, кальция и витаминов группы В.

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Колбасу можно заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом. Это качественные и безопасные источники белка, железа и цинка.

Добавляйте овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы к паштетам. Так они будут содержать больше клетчатки и витаминов, и меньше жира.

Другими "намазками" могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, или грибов, или тыквы и сала", - написала она.

По ее словам, здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица.

"Все эти варианты значительно полезнее и дешевле колбасы, и подойдут всей семье", - считает Супрун.

Ранее Супрун запретила есть грейпфруты при приеме антидепрессантов.