Супрун хочет, чтобы украинцы не ели бутерброды с колбасой
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что бутерброды с маслом и колбасой - еда нездоровая, бесполезная и достаточно дорога. Однако, по ее мнению, альтернатива есть - это кусочек сала, черный хлеб и горчица, передает УНН.
"Хлеб, масло, колбаса. Привычный для многих завтрак, перекус, обед, полдник или ужин. Впрочем, такой бутерброд - еда нездоровая, бесполезна и достаточно дорогая", - написала Супрун.
Она подчеркнула, что "колбаса, как досадно для многих это не было бы услышать - нездоровая всем".
"В ней также много соли ...
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Это процесоване мясо - глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензпирен. Нитриты добавляют в колбасные изделия, чтобы они имели розовый цвет. Бензпирен попадает в колбасу при копчении, и придает ей характерный запах и канцерогенных свойств.
Регулярное чрезмерное потребление процесованого мяса увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной.
Поэтому советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление процесованих мясных продуктов (колбасы или сосисок) - не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день, если отказаться трудно", - написала Супрун.
Однако она добавила, что бутерброд, сэндвич - это действительно удобно.
"Поэтому если вы привыкли к такой пище и не хотите отказываться, старайтесь чаще выбирать здоровые варианты:
Ешьте хлеб из отрубей. В нем больше витаминов, есть клетчатка, и меньше гликемический индекс. Вы можете выбрать ржаной хлеб - в нем много магния, железа, кальция и витаминов группы В.
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Колбасу можно заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом. Это качественные и безопасные источники белка, железа и цинка.
Добавляйте овощи, яблоки, зелень и корнеплоды и грибы к паштетам. Так они будут содержать больше клетчатки и витаминов, и меньше жира.
Другими "намазками" могут быть творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, или грибов, или тыквы и сала", - написала она.
По ее словам, здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица.
"Все эти варианты значительно полезнее и дешевле колбасы, и подойдут всей семье", - считает Супрун.
Ранее Супрун запретила есть грейпфруты при приеме антидепрессантов.