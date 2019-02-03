Супрун хоче, аби українці не їли бутерброди з ковбасою

"Хліб, масло, ковбаса. Звичний для багатьох сніданок, перекус, обід, підвечірок чи вечеря. Втім, такий бутерброд — їжа нездорова, некорисна і досить дорога", - написала Супрун.

Вона наголосила, що "ковбаса, як прикро для багатьох це не було б почути — нездорова усім".

"В ній також багато солі...

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Це процесоване м’ясо — глибоко перероблений продукт, що містить домішки, зокрема, нітрит і бензпірен. Нітрити додають до ковбасних виробів, аби вони мали рожевий колір. Бензпірен потрапляє в ковбасу при копченні, і надає їй характерного запаху і канцерогенних властивостей.

Регулярне надмірне споживання процесованого м’яса збільшує ймовірність раку прямої кишки та підшлункової.

Тому радять повністю відмовитись або мінімізувати вживання процесованих м‘ясних продуктів (ковбаси чи сосисок) — не частіше 3-х разів на тиждень та не більше 50 грамів на день, якщо відмовитись важко", - написала Супрун.

Проте вона додала, що канапка, бутерброд, сандвіч — це дійсно зручно.

"Тому якщо ви звикли до такої їжі і не хочете відмовлятися, намагайтеся частіше обирайте здоровіші варіанти:

Споживайте висівковий хліб. В ньому більше вітамінів, є клітковина, і менший глікемічний індекс. Можете обрати житній хліб — в ньому багато магнію, заліза, кальцію та вітамінів групи В.

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Ковбасу можна замінити печеним м’ясом, печінковим паштетом, форшмаком або хумусом. Це якісні та безпечні джерела білка, заліза та цинку.

Додавайте овочі, яблука, зелень і коренеплоди і гриби до паштетів. Так вони міститимуть більше клітковини та вітамінів, і менше жиру.

Іншими “намазками” можуть бути кисломолочний сир та зелень, фета і солодкий перець, паштети із баклажанів, чи грибів, або гарбуза та сала", - написала вона.

За її словами, здорова альтернатива ковбасі — це скибочка сала, чорний хліб та гірчиця.

"Все ці варіанти значно корисніші і дешевші за ковбасу, та підійдуть всій родині", - вважає Супрун.

Раніше Супрун заборонила їсти грейпфрути при прийомі антидепресантів.