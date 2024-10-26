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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сумской аграрный университет проведет онлайн-презентацию для абитуриентов

Сумской аграрный университет проведет онлайн-презентацию для абитуриентов

Киев  •  УНН

06:05 • 2706 просмотра

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СНАУ приглашает на онлайн-знакомство с университетом 26 октября в 11:00. Во время презентации расскажут о специальностях, международных программах и грантовых возможностях для студентов.

Сумской национальный аграрный университет приглашает всех желающих познакомиться с университетом. Презентация университета пройдет в соцсетях 26 октября в 11 часов. Об этом УНН пишет с ссылкой на Фейсбук СНАУ.

Детали

26 октября Сумской национальный аграрный университет приглашает на «Знакомство с СНАУ».

Каждый желающий имеет возможность познакомиться с нашим университетом с помощью большого видео, в котором абитуриенты смогут получить ответы на свои вопросы. Их точно много, поэтому мы подготовили большое количество важной и актуальной информации!

- сообщили в университете.

Во время презентации участникам планируют рассказать о преимуществах СНАУ, актуальных для рынка специальностях, доступных студентам международных программах и грантах и тому подобное.

Посетить университет онлайн можно будет 26 октября в 11:00 по ссылке или в социальных сетях СНАУ.

Руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов на Сумщине стал студент аграрного университета10 октября 2024, 13:50 • 13313 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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