Сумской аграрный университет проведет онлайн-презентацию для абитуриентов
Киев • УНН
СНАУ приглашает на онлайн-знакомство с университетом 26 октября в 11:00. Во время презентации расскажут о специальностях, международных программах и грантовых возможностях для студентов.
Сумской национальный аграрный университет приглашает всех желающих познакомиться с университетом. Презентация университета пройдет в соцсетях 26 октября в 11 часов. Об этом УНН пишет с ссылкой на Фейсбук СНАУ.
Детали
26 октября Сумской национальный аграрный университет приглашает на «Знакомство с СНАУ».
Каждый желающий имеет возможность познакомиться с нашим университетом с помощью большого видео, в котором абитуриенты смогут получить ответы на свои вопросы. Их точно много, поэтому мы подготовили большое количество важной и актуальной информации!
Во время презентации участникам планируют рассказать о преимуществах СНАУ, актуальных для рынка специальностях, доступных студентам международных программах и грантах и тому подобное.
Посетить университет онлайн можно будет 26 октября в 11:00 по ссылке или в социальных сетях СНАУ.
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