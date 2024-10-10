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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов на Сумщине стал студент аграрного университета

Руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов на Сумщине стал студент аграрного университета

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 13:50  •  4371 просмотра

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Денис Трипольский, студент 3 курса Сумского национального аграрного университета, избран руководителем обособленного подразделения УАС в Сумской области. Выборы состоялись при участии представителей студенческого самоуправления трех университетов.

Студента 3 курса Сумского национального аграрного университета избрали руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов в Сумской области. Выборы состоялись на Ассамблее с участием представителей студенческого самоуправления трех университетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНАУ.

Студент 3 курса факультета экономики и менеджмента Сумского национального аграрного университета Денис ТРИПОЛЬСКИЙ избран руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов!

- говорится в сообщении СНАУ.

Отмечается, что Денис уже более 3 месяцев в ассоциации и за такой короткий промежуток времени смог зарекомендовать себя как взвешенного, инициативного и активного руководителя. 

Это важный шаг на пути к усилению студенческого единства и взаимодействия. Спасибо всем, кто принял участие в ассамблее и поддержал выборы руководителя. Вместе мы продолжим работать на благо студенчества и реализовывать общие цели!

- заявил Денис. 

В голосовании принимали участие представители студенческого самоуправления Сумского национального аграрного университета, Сумского государственного педагогического университета и Глуховского национального педагогического университета, которые являются коллективными членами УАС.

Украинская ассоциация студентов уже 25 лет занимается активной деятельностью. Среди основных задач которой:

  • Защита прав студентов;
  • Проведение тренинговых программ;
  • Обеспечение качества высшего образования;
  • Поддержка студенческих инициатив;
  • Международное представительство студентов Украины
  • Координация избирательного процесса ОСС.

Кроме того, ассоциация уже 16 лет является членом европейского союза студентов. Одна из главных идей, которую доносят участники - из активного студента становится сознательный гражданин.

Лисовой посетил Сумской национальный аграрный университет: встретился с руководством и студентами вуза9 октября 2024, 12:07 • 8540 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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