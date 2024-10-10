Руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов на Сумщине стал студент аграрного университета
Киев • УНН
Денис Трипольский, студент 3 курса Сумского национального аграрного университета, избран руководителем обособленного подразделения УАС в Сумской области. Выборы состоялись при участии представителей студенческого самоуправления трех университетов.
Студента 3 курса Сумского национального аграрного университета избрали руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов в Сумской области. Выборы состоялись на Ассамблее с участием представителей студенческого самоуправления трех университетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНАУ.
Студент 3 курса факультета экономики и менеджмента Сумского национального аграрного университета Денис ТРИПОЛЬСКИЙ избран руководителем обособленного подразделения Украинской ассоциации студентов!
Отмечается, что Денис уже более 3 месяцев в ассоциации и за такой короткий промежуток времени смог зарекомендовать себя как взвешенного, инициативного и активного руководителя.
Это важный шаг на пути к усилению студенческого единства и взаимодействия. Спасибо всем, кто принял участие в ассамблее и поддержал выборы руководителя. Вместе мы продолжим работать на благо студенчества и реализовывать общие цели!
В голосовании принимали участие представители студенческого самоуправления Сумского национального аграрного университета, Сумского государственного педагогического университета и Глуховского национального педагогического университета, которые являются коллективными членами УАС.
Украинская ассоциация студентов уже 25 лет занимается активной деятельностью. Среди основных задач которой:
- Защита прав студентов;
- Проведение тренинговых программ;
- Обеспечение качества высшего образования;
- Поддержка студенческих инициатив;
- Международное представительство студентов Украины
- Координация избирательного процесса ОСС.
Кроме того, ассоциация уже 16 лет является членом европейского союза студентов. Одна из главных идей, которую доносят участники - из активного студента становится сознательный гражданин.
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