Керівником відокремленого підрозділу Української асоціації студентів на Сумщині став студент аграрного університету

Студента 3 курсу Сумського національного аграрного університету обрали керівником відокремленого підрозділу Української асоціації студентів у Сумській області. Вибори відбулися на Асамблеї за участю представників студентського самоврядування трьох університетів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СНАУ.

Зазначається, що Денис вже понад 3 місяці в асоціації і за такий короткий проміжок часу зміг зарекомендувати себе як виваженого, ініціативного та активного керівника.

Це важливий крок на шляху до посилення студентської єдності та взаємодії. Дякуємо всім, хто взяв участь в асамблеї та підтримав вибори керівника. Разом ми продовжимо працювати на благо студентства та реалізовувати спільні цілі!