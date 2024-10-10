Керівником відокремленого підрозділу Української асоціації студентів на Сумщині став студент аграрного університету
Київ • УНН
Дениса Трипольського, студента 3 курсу Сумського національного аграрного університету, обрано керівником відокремленого підрозділу УАС у Сумській області. Вибори відбулися за участю представників студентського самоврядування трьох університетів.
Студента 3 курсу Сумського національного аграрного університету обрали керівником відокремленого підрозділу Української асоціації студентів у Сумській області. Вибори відбулися на Асамблеї за участю представників студентського самоврядування трьох університетів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СНАУ.
Студента 3 курсу факультету економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету Дениса ТРИПОЛЬСЬКОГО обрано керівником відокремленого підрозділу Української асоціації студентів!
Зазначається, що Денис вже понад 3 місяці в асоціації і за такий короткий проміжок часу зміг зарекомендувати себе як виваженого, ініціативного та активного керівника.
Це важливий крок на шляху до посилення студентської єдності та взаємодії. Дякуємо всім, хто взяв участь в асамблеї та підтримав вибори керівника. Разом ми продовжимо працювати на благо студентства та реалізовувати спільні цілі!
У голосуванні брали участь представники студентського самоврядування Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічного університету та Глухівського національного педагогічного університету, які є колективними членами УАС.
Українська асоціація студентів вже 25 років займається активною діяльністю. Серед основних задач якої:
- Захист прав студентів;
- Проведення тренінгових програм;
- Забезпечення якості вищої освіти;
- Підтримка студентських ініціатив;
- Міжнародне представництво студентів України
- Координація виборчого процесу ОСС.
Крім того, асоціація вже 16 років є членом європейського союзу студентів. Одна з головних ідей, яку доносять учасники – з активного студента стає свідомий громадянин.
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