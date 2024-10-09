Лісовий відвідав Сумський національний аграрний університет: зустрівся з керівництвом та студентами вишу
Київ • УНН
Оксен Лісовий провів зустріч з керівництвом та студентами СНАУ. Обговорено цифрову трансформацію освіти, роль коледжів та інтеграцію до європейського освітнього простору через програму Erasmus+.
Днями до Сумського національного аграрного університету завітав Міністр освіти і науки України – Оксен Лісовий. Посадовець провів зустріч з керівництвом СНАУ та студентами вишу. Про це заявили в Сумському національному аграрному університеті, передає УНН.
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Під час свого візиту до СНАУ Лісовий підтримав виш, який працює попри європейського освітнього простору. Також під час візиту, з керівником Міністерства освіти і науки, представники Сумського НАУ оговорили кілька питань. Зокрема:
- Які кроки здійснюються Міністерством для забезпечення повного впровадження цифрової трансформації освітнього процесу в українських закладах вищої освіти, зокрема, щодо розробки єдиної національної цифрової платформи для дистанційного навчання?
- Яке місце коледжів в закладі вищої освіти, в якій структурі вони будуть?
- Як Міністерство забезпечує інтеграцію українських закладів освіти до європейського освітнього простору, зокрема в рамках програми Erasmus+, і яких ще результатів очікується найближчим часом?
Лісовий наголосив, що Міносвіти активно підтримує інтеграцію українських закладів вищої освіти до європейського простору, особливо через програми, як-от Erasmus+
Erasmus+. Завдяки нашим зусиллям, кількість партнерств з європейськими університетами значно зросла, що дає можливість студентам і викладачам брати участь у міжнародних проєктах, обмінах та стажуваннях. Ми вже бачимо успіхи: щороку збільшується кількість учасників програм мобільності. У найближчий час очікуємо на розширення участі українських університетів у спільних проєктах з європейськими колегами, що дозволить ще більше інтегрувати українську освіту до європейських стандартів
Крім цього, міністр поспілкувався зі здобувачами освіти СНАУ. Представники студентського самоврядування мали змогу поставити кілька питань.
Зрештою, високопосадовець відповів на кожне питання та ще раз наголосив, що студенти – це цвіт нації, який незабаром визначатиме національний та міжнародний вектор країни.
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