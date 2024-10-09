Лисовой посетил Сумской национальный аграрный университет: встретился с руководством и студентами вуза
Киев • УНН
Оксен Лисовой провел встречу с руководством и студентами СНАУ. Обсуждались цифровая трансформация образования, роль колледжей и интеграция в европейское образовательное пространство через программу Erasmus+.
На днях Сумской национальный аграрный университет посетил Министр образования и науки Украины - Оксен Лисовой. Чиновник провел встречу с руководством СНАУ и студентами вуза. Об этом заявили в Сумском национальном аграрном университете, передает УНН.
Детали
Во время своего визита в СНАУ Лисовой поддержал вуз, который работает несмотря на европейского образовательного пространства. Также во время визита, с руководителем Министерства образования и науки, представители Сумского НАУ обсудили несколько вопросов. В частности:
- Какие шаги осуществляются Министерством для обеспечения полного внедрения цифровой трансформации образовательного процесса в украинских учреждениях высшего образования, в частности, по разработке единой национальной цифровой платформы для дистанционного обучения?
- Какое место колледжей в заведении высшего образования, в какой структуре они будут?
- Как Министерство обеспечивает интеграцию украинских учебных заведений в европейское образовательное пространство, в частности в рамках программы Erasmus+, и каких еще результатов ожидается в ближайшее время?
Лисовой отметил, что Минобразования активно поддерживает интеграцию украинских высших учебных заведений в европейское пространство, особенно через программы, такие как Erasmus+
Erasmus+. Благодаря нашим усилиям, количество партнерств с европейскими университетами значительно возросло, что дает возможность студентам и преподавателям участвовать в международных проектах, обменах и стажировках. Мы уже видим успехи: ежегодно увеличивается количество участников программ мобильности. В ближайшее время ожидаем расширения участия украинских университетов в совместных проектах с европейскими коллегами, что позволит еще больше интегрировать украинское образование в европейские стандарты
Кроме этого, министр пообщался с соискателями образования СНАУ. Представители студенческого самоуправления имели возможность задать несколько вопросов.
В конце концов, чиновник ответил на каждый вопрос и еще раз подчеркнул, что студенты - это цвет нации, который вскоре будет определять национальный и международный вектор страны.
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