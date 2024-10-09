Лисовой посетил Сумской национальный аграрный университет: встретился с руководством и студентами вуза

На днях Сумской национальный аграрный университет посетил Министр образования и науки Украины - Оксен Лисовой. Чиновник провел встречу с руководством СНАУ и студентами вуза. Об этом заявили в Сумском национальном аграрном университете, передает УНН.

Детали

Во время своего визита в СНАУ Лисовой поддержал вуз, который работает несмотря на европейского образовательного пространства. Также во время визита, с руководителем Министерства образования и науки, представители Сумского НАУ обсудили несколько вопросов. В частности:

Лисовой отметил, что Минобразования активно поддерживает интеграцию украинских высших учебных заведений в европейское пространство, особенно через программы, такие как Erasmus+

Erasmus+. Благодаря нашим усилиям, количество партнерств с европейскими университетами значительно возросло, что дает возможность студентам и преподавателям участвовать в международных проектах, обменах и стажировках. Мы уже видим успехи: ежегодно увеличивается количество участников программ мобильности. В ближайшее время ожидаем расширения участия украинских университетов в совместных проектах с европейскими коллегами, что позволит еще больше интегрировать украинское образование в европейские стандарты