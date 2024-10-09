Лисовой посетил Сумской национальный аграрный университет: встретился с руководством и студентами вуза

ukenru
Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  134 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
  •  36238 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
  •  68334 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
  •  94404 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
  •  103596 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  124027 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  128442 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
8 октября 2024, 11:11  •  127931 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
8 октября 2024, 11:01  •  153999 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
8 октября 2024, 10:55  •  108212 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела

В Донецкой области ликвидирован пожар после вражеского обстрела

  •  41536 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  110164 просмотра
Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

Коллаборанты на ВОТ Херсонской области увольняются из-за невыплаты зарплат

  •  108745 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  70301 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  54614 просмотра
публикации
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

  •  36320 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

  •  54614 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  120520 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  154005 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

8 октября 2024, 05:40  •  142814 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

  •  23221 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

  •  70301 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

  •  110164 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  115857 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  147023 просмотра
Актуальное
Лисовой посетил Сумской национальный аграрный университет: встретился с руководством и студентами вуза

Лисовой посетил Сумской национальный аграрный университет: встретился с руководством и студентами вуза

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 12:07  •  2180 просмотра

Read in English

Оксен Лисовой провел встречу с руководством и студентами СНАУ. Обсуждались цифровая трансформация образования, роль колледжей и интеграция в европейское образовательное пространство через программу Erasmus+.

На днях Сумской национальный аграрный университет посетил Министр образования и науки Украины - Оксен Лисовой. Чиновник провел встречу с руководством СНАУ и студентами вуза. Об этом заявили в Сумском национальном аграрном университете, передает УНН.

Детали

Во время своего визита в СНАУ Лисовой поддержал вуз, который работает несмотря на европейского образовательного пространства.  Также во время визита, с руководителем Министерства образования и науки, представители Сумского НАУ обсудили несколько вопросов. В частности:

  • Какие шаги осуществляются Министерством для обеспечения полного внедрения цифровой трансформации образовательного процесса в украинских учреждениях высшего образования, в частности, по разработке единой национальной цифровой платформы для дистанционного обучения?
  •   Какое место колледжей в заведении высшего образования, в какой структуре они будут?
  • Как Министерство обеспечивает интеграцию украинских учебных заведений в европейское образовательное пространство, в частности в рамках программы Erasmus+, и каких еще результатов ожидается в ближайшее время?

Лисовой отметил, что Минобразования активно поддерживает интеграцию украинских высших учебных заведений в европейское пространство, особенно через программы, такие как Erasmus+

Erasmus+. Благодаря нашим усилиям, количество партнерств с европейскими университетами значительно возросло, что дает возможность студентам и преподавателям участвовать в международных проектах, обменах и стажировках. Мы уже видим успехи: ежегодно увеличивается количество участников программ мобильности. В ближайшее время ожидаем расширения участия украинских университетов в совместных проектах с европейскими коллегами, что позволит еще больше интегрировать украинское образование в европейские стандарты

- подчеркнул глава Министерства образования и науки Украины. 

Кроме этого, министр пообщался с соискателями образования СНАУ. Представители студенческого самоуправления имели возможность задать несколько вопросов.

В конце концов, чиновник ответил на каждый вопрос и еще раз подчеркнул, что студенты - это цвет нации, который вскоре будет определять национальный и международный вектор страны.

Минобразования: 143 вуза уже подтвердили участие в пилотном проекте государственных грантов16 августа 2024, 21:49 • 19327 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
ukrainaУкраина